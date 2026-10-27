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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تغير مفاجئ في الأجواء.. عاصفة تقلبات جوية تضرب البلاد وتحذير عاجل للمواطنين

الطقس
الطقس
حسام الفقي

​تتأرجح درجات الحرارة وتتوالى التغيرات في الطقس خلال هذه الفترة الانتقالية من العام، حيث يقف الفصل بين صيف مودع وشتاء يدق الأبواب بخطى ثابتة.

 كيف نتعامل مع هذا التقلب المفاجئ بين سطوة حرارة النهار ونسمات الليل المائلة للبرودة؟

 كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، عن استقرار ظاهري وانخفاض تدريجي
​تشير الخرائط الحالية وتحاليل التنبؤات العددية إلى استقرار نسبي في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ومحافظة الجيزة والمناطق المحيطة ما بين 26 إلى 28 درجة مئوية خلال ساعات النهار، لتسود أجواء معتدلة مائلة للدفء نهاراً، بينما تتراجع الحرارة مع ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر لتلامس حدود 18 إلى 20 درجة مئوية، مخلفةً وراءها شعوراً واضحاً ببرودة الجو. 


​«الخريف ليس فصلاً ثابتاً، بل هو جسر دائم التغير؛ خطوة في صيف دافئ وأخرى في شتاء قادم» — هكذا يصف خبراء الأرصاد طبيعة الأجواء الحالية التي تتطلب وعياً بالمتغيرات السريعة.


خريطة الظواهر الجوية: بين الشبورة المائية وفرص الأمطار
​لا يخلو الطقس في الأيام القادمة من بعض البصمات الخريفية المعتادة، وأبرزها:
​الشبورة المائية الصباحية: التي تتكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مما يستدعي توخي الحذر التام أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر.


​فرص الأمطار الخفيفة: المتفرقة والتي قد تسجل حضورها على فترات متقطعة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.  

أكدت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الخريف يعد ربيع مصر وأحد أفضل فصول العام للسياحة الداخلية والرحلات بين المحافظات، لما يتميز به من اعتدال درجات الحرارة وتنوع الوجهات المناسبة للزيارة  مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية لتجنب تأثير التقلبات الجوية وضمان سلامة السائحين.

وأوضحت إن يشهد غدا الأربعاء شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وتكون كثيفة على بعض الطرق.

وتوجد فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من خليج العقبة ووسط سيناء ومناطق من حلايب وشلاتين ورأس بناس، وقد تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق على فترات متقطعة.


وقدمت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحاتها لصدي البلد، ​نصائح ذهبية للتعامل مع تقلبات الطقس
​وسط هذا التباين الحراري الواضح بين أوقات النهار والليل، 


-​الابتعاد عن المخاطرة بالملابس الصيفية الخفيفة ليلاً: لتجنب نزلات البرد الحادة التي تصاحب الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة ليلاً.
​الاستعداد بـ "الجاكيت الخفيف": خصوصاً للأطفال وطلاب المدارس والفئات العائدة مبكراً أو المتأخرة في الشوارع خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر.
-​الحذر المروري: الالتزام بالسرعات المقررة وتفعيل كشافات الشبورة للمسافرين على الطرق السريعة نظراً لانخفاض الرؤية الأفقية أحياناً.


درجات الحرارة فرص الأمطار الخريف الهيئة العامة للارصاد الجوية

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