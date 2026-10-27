محافظ الغربية يعلن تحديث مخططات 321 قرية والتعاقد مع شركات لجمع المخلفات

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، واللواء محمد منصور شعير السكرتير العام، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري، والأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والجهات التنفيذية، لمتابعة الملفات الخدمية والتنموية ومناقشة القرارات التي تهم أهالي الغربية.

توجيهات محافظ الغربية

واستهل المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لكافة الجهات التنفيذية والأجهزة المعنية، وفي مقدمتها مديرية أمن الغربية بقيادة اللواء رشاد فاروق، تقديرًا لجهودهم وتعاونهم المثمر في تأمين وتنظيم احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي للمحافظة ومولد السيد البدوي، وخروجها بالشكل اللائق والمشرف الذي يعكس مكانة الغربية. كما وجه برفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار، وإجراء اصطفاف لجميع المعدات والسيارات والتأكد من جاهزيتها الفنية وإجراء الصيانة اللازمة لها، ومراجعة كفاءة شبكات تصريف المياه، لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات مائية والحفاظ على سلامة المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي ملف التخطيط العمراني، أعلن المحافظ الانتهاء من تحديث المخططات التفصيلية لجميع قرى المحافظة البالغ عددها 321 قرية، في خطوة مهمة لتنظيم العمران وتيسير إجراءات المواطنين واستخراج التراخيص وفقًا للاشتراطات القانونية، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية. كما وافق المجلس على تعديل وإلغاء عدد من الشوارع بمركزي بسيون وقطور، بما يراعي حقوق المواطنين ويحافظ على ملكياتهم.

وفي ملف النظافة، أعلن المحافظ التعاقد مع شركات متخصصة لجمع ونقل المخلفات بأحياء أول وثان طنطا وحي أول المحلة الكبرى، تمهيدًا لتعميم المنظومة على جميع مدن المحافظة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين.

رفع كفاءة الخدمات

وفي ختام الاجتماع، تابع المحافظ عددًا من الملفات المهمة، شملت التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، ومتابعة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري مع المخالفات، إلى جانب منظومة النظافة ورفع التراكمات، ومشروعات الرصف وتطوير الطرق والمرافق، ومتابعة المشروعات الخدمية والتنموية. كما أكد استمرار عقد لقاءات المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها، وتكثيف الجولات الميدانية بمختلف المراكز والمدن، والمتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية لضمان سرعة إنجاز طلبات المواطنين وتيسير الإجراءات، مشددًا على سرعة تنفيذ التكليفات وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بمحافظة الغربية.