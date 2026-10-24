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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يشكل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار في طنطا

انهيار منزل طنطا
انهيار منزل طنطا
الغربية أحمد علي

أصدر اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس حي ثان طنطا بمعاينة منزل سكني مكون من 4 طوابق  بشارع عثمان بن عفان بطنطا وفرض كردون بمحيط موقع العقار المنهار عقب تهشم ثلاث سيارات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

توجيهات محافظ الغربية 

كما وجه محافظ الغربية في تعليماته إلى المهندس خالد العرفي سكرتير المحافظة المساعد بتشكيل لجنة هندسية لفحص ومعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة.

انهيار منزل سكني 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة انهيار منزل سكني مكون من 4 طوابق بنطاق شارع عثمان بن عفان بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع 4 سيارات من قوات الحماية المدنية لرفع اثار الأنقاض .

دون وقوع إصابات وخسائر بشرية 


وأفاد شهود العيان أن انهيار المنزل جاء نتيجة تصدعات وشروخات مفاجئة تسببت في انهياره رغم خلوه من السكان .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية انهيار منزل سكني دون وقوع إصابات وخسائر بشرية طنطا

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