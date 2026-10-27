خبير سياسي: تجدد المواجهة العسكرية بين أمريكا وإيران وتوسعها يرفع النفط لـ250 دولارًا

حذر الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، من التداعيات الاقتصادية المحتملة لتجدد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى احتمال ارتفاع سعر برميل النفط الخام إلى 250 دولارًا، إلى جانب تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد الغذائي وارتفاع معدلات التضخم في إيران.

تحذير من أزمة غذاء وتضخم حاد حال استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية

وقال الزغبي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، إن تعثر جهود الوساطة وعودة المواجهة العسكرية بصورة أوسع قد يؤديان إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، بما ينعكس على الاقتصادات العربية والدول النامية، خاصة الدول التي تعتمد على استيراد السلع الغذائية والخضروات والفاكهة.

وأضاف أن تذبذب أسعار الطاقة قد يعرقل عمليات تصدير السلع الغذائية، نتيجة التداعيات التي تفرضها تقلبات الأسعار على سلاسل الإمداد، محذرًا من أن استمرار الحرب حتى نهاية العام قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن اضطراب أسواق الطاقة لا يقتصر تأثيره على تكاليف الوقود، بل يمتد إلى حركة التجارة وإمدادات الغذاء، ما يزيد الضغوط على الدول المستوردة ويهدد استقرار الأسواق.

وعلى الصعيد الإيراني، توقع الزغبي ارتفاع معدلات التضخم إلى 300%، مشيرًا إلى تراجع قيمة العملة وارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب.

وأكد أن استمرار المواجهة العسكرية يحمل تكاليف اقتصادية كبيرة، سواء نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد أو زيادة الضغوط التضخمية، معتبرًا أن العودة إلى طاولة المفاوضات أقل تكلفة من استئناف الحرب وتوسيع نطاقها.

وأشار الزغبي إلى أن جهود الوساطة التي تشارك فيها عدة دول، من بينها باكستان وقطر والسعودية ومصر، قد تساعد على تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، بما يتيح فرصة لاحتواء التصعيد وتجنب المزيد من التداعيات الاقتصادية.

واختتم بالتأكيد على أن تكلفة استمرار الحرب ستكون مرتفعة، مشددًا على أهمية العودة إلى المفاوضات لتجنب الأضرار المحتملة على أسواق الطاقة والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.