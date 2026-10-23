محافظ الغربية يشارك 700 شاب وفتاة بماراثون على طريق طنطا – السنطة الجديد

شارك اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في ماراثون «إتحرك – إنطلق»، بمشاركة 700 شاب وفتاة، على طريق طنطا – السنطة الجديد، ضمن فعاليات مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا»، وفي إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة والعيد القومي الـ228،بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ .

توجيهات محافظ الغربية

وشهد الماراثون مشاركة 600 شاب و100 فتاة، في إطار جهود نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتشجيع الشباب على جعلها أسلوب حياة، بما يدعم الصحة العامة وينمي الوعي بأهمية النشاط البدني والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وأكد محافظ الغربية أن مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا» تعكس أهمية الاستثمار في وعي الشباب وقدراتهم، مشيرًا إلى أن الأنشطة الرياضية تمثل وسيلة مهمة لاستثمار طاقاتهم، وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي، وترسيخ المشاركة المجتمعية، خاصة خلال الفعاليات التي تجمع الشباب حول أهداف وطنية مشتركة.

تحرك تنفيذي عاجل

واختُتمت فعاليات الماراثون بتوزيع الجوائز على الفائزين والتقاط صورة جماعية معهم، بحضور الأستاذ محمد فتحي توفيق، مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور محمود عبد العزيز، مدير عام القاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.