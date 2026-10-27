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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يوجه بتشكيل مجموعة عمل استعدادا لاستضافة مؤتمر مكافحة التصحر

رئيس الوزراء ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة
رئيس الوزراء ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة
قسم اخبار البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لبحث واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل ذات الاهتمام المشترك.


وجدد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، التأكيد على حرص الدولة المصرية المستمر على دعم وتعزيز أطر التعاون والتنسيق مع سكرتارية الاتفاقية، بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل ما نشهده من تحديات بيئية متزايدة. 


وخلال اللقاء، تم استعراض الاستعدادات الخاصة باستضافة جمهورية مصر العربية للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP18)، والمقرر انعقادها عام 2028، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية انعقاد هذا المؤتمر الهام على أرض مصر، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تأكيدا على اهتمام مصر بالقضايا البيئية والإقليمية المختلفة، والسعي الدائم للتعامل مع مختلف التداعيات والتحديات المرتبطة بهذه القضايا.


وتمت الإشارة في هذا السياق، إلى أنه تم التوافق على زيارة البعثة المعنية بالتحضير لهذا المؤتمر مصر خلال شهر يناير المقبل، لمناقشة وبحث مختلف الاستعدادات والترتيبات الخاصة باستضافة مصر لهذا المؤتمر المهم، وفى هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل، تضم وزارات: الخارجية، والزراعة، والري، والمالية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية، تتولي التنظيم لاستضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP18).


وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بجهود مصر المستمرة، في مجال مكافحة التصحر، وما يتم تنفيذه من مشروعات للاستصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، تحقيقاً لمفهوم الأمن الغذائي، على الرغم من التحديات الخاصة بندرة المياه.


واتصالا باستضافة جمهورية مصر العربية للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP18)، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، أهم مخرجات وتوصيات مؤتمر (COP17)، الذي عقد في منغوليا مؤخراً، مقدمة التهنئة لمصر على استضافتها للدورة الثامنة عشرة للمؤتمر، ومتمنية التوفيق في تنظيم هذا الحدث المهم.

جمهورية مصر العربية سكرتارية الاتفاقية أهداف التنمية المستدامة

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