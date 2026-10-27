طفل رواندي وراء تتويج بوكايو ساكا بجائزة سقراط 2026.. ماذا فعل؟

في قصة تؤكد أن تأثير نجوم كرة القدم لا يتوقف عند حدود المستطيل الأخضر، توج الإنجليزي بوكايو ساكا، نجم أرسنال، بجائزة سقراط لعام 2026، تقديرًا لجهوده الإنسانية ومبادراته الخيرية التي ساهمت في تحسين حياة الأطفال والأسر الأكثر احتياجًا، بعدما تحولت مساعداته من التبرع بالمستلزمات الرياضية إلى دعم العمليات الجراحية والرعاية الصحية.

وجاء التكريم خلال حفل الكرة الذهبية الذي أقيم في لندن، ليمنح ساكا تقديرًا جديدًا بعيدًا عن إنجازاته الرياضية، ويضع الضوء على دوره في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا حول العالم.

جائزة سقراط.. تكريم يتجاوز حدود كرة القدم

تحمل الجائزة اسم أسطورة كرة القدم البرازيلية سقراط، وتُمنح للاعبين أصحاب الإسهامات الإنسانية والمبادرات الاجتماعية المؤثرة، حيث انطلقت عام 2022، وكان السنغالي ساديو ماني أول المتوجين بها.

ونجح ساكا في حصد الجائزة بفضل مجموعة من المبادرات التي شارك فيها خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع مؤسسات خيرية، أبرزها منظمة «بيج شو»، التي تعمل على توفير الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية للأطفال والأسر المحتاجة.

من أحذية الملاعب إلى دعم الأطفال الأكثر احتياجًا

لم تقتصر مساهمات نجم أرسنال على التبرعات المالية، إذ قدم أكثر من ألف زي مدرسي لأربع مدارس في منطقة إيلينج بلندن، التي نشأ فيها، كما تبرع بنحو 100 زوج من أحذية كرة القدم للمشاركين في أكاديمية «ستريت سوكر»، التي تساعد الشباب الذين يعانون من التشرد على اكتساب المهارات الرياضية والحصول على فرص أفضل في الحياة.

وامتدت جهوده إلى خارج بريطانيا، حيث ساهم في توفير مساعدات إنسانية للأسر المتضررة من الزلازل في تركيا والمغرب، إلى جانب دعم إجراء عمليات جراحية لأكثر من 100 طفل في إفريقيا.

كما شملت المبادرات توفير فحوصات طبية لأكثر من 580 طفلًا في رواندا، فضلًا عن المساعدة في توفير التأمين الصحي لأكثر من ألف شخص.

طفل رواندي يروي قصة استعادة الأمل

كانت قصة الطفل الرواندي بيرينجيرو، البالغ 14 عامًا، من أبرز اللحظات المؤثرة خلال تسلم ساكا الجائزة، فقد كشف اللاعب عن معاناة الطفل الذي بدأ يفقد بصره عندما كان في الثانية عشرة من عمره، ما جعله يواجه صعوبات في الحركة داخل منزله، فضلًا عن عدم قدرته على رؤية ما يكتبه المعلم على السبورة أو اللعب بحرية مع أصدقائه.

وبفضل الرعاية الطبية التي حصل عليها عبر منظمة «بيج شو»، تمكن الطفل من استعادة قدرته على الرؤية ومتابعة دراسته بصورة أفضل، واستعاد الأمل في تحقيق حلمه بأن يصبح معلمًا للغة الإنجليزية.

وحرص ساكا على تسليط الضوء على أهمية مواصلة دعم الأطفال المحرومين من الرعاية الصحية والفرص المتكافئة، مؤكدًا أن الجائزة تمثل تقديرًا لجميع الأطفال الذين استفادوا من تلك المبادرات.