قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للمرأة يكرم الزميلة أمنية رشاد لجهودها في رصد دراما رمضان 2026
بريطانيا تدعو إيران إلى السماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جميع المواقع النووية
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة إلى حار.. والعظمى بالقاهرة 29
إدارة ترامب تدرس رفع العقوبات عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي
روسيا ترفض مناقشة الملف النووي الإيراني بمجلس الأمن وتدعو لحل سياسي للأزمة
خبير سياسي: تجدد المواجهة العسكرية بين أمريكا وإيران وتوسعها يرفع النفط لـ250 دولارًا
القائمة العربية المشتركة تتهم أطرافًا بعرقلة الانتخابات في البلدات العربية بإسرائيل
ترامب: حصلنا على مليون برميل من النفط الفنزويلي دون تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين
بدعم النائب محمد أبو العينين.. أحمد موسى: «اسأل حصين» يقدم الفتوى الموثوقة بـ9 لغات على صدى البلد
بوتين: روسيا تعمل على تطوير التعاون مع مصر في مجالات عديدة بينها الطاقة
طفل رواندي وراء تتويج بوكايو ساكا بجائزة سقراط 2026.. ماذا فعل؟
"الجو مش راسي على بر".. حر بالنهار وبرد بالليل مع مطر ورعد وشبورة| خدوا بالكم من تقلبات طقس الغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طفل رواندي وراء تتويج بوكايو ساكا بجائزة سقراط 2026.. ماذا فعل؟

ساكا
ساكا
أحمد أيمن

في قصة تؤكد أن تأثير نجوم كرة القدم لا يتوقف عند حدود المستطيل الأخضر، توج الإنجليزي بوكايو ساكا، نجم أرسنال، بجائزة سقراط لعام 2026، تقديرًا لجهوده الإنسانية ومبادراته الخيرية التي ساهمت في تحسين حياة الأطفال والأسر الأكثر احتياجًا، بعدما تحولت مساعداته من التبرع بالمستلزمات الرياضية إلى دعم العمليات الجراحية والرعاية الصحية.

وجاء التكريم خلال حفل الكرة الذهبية الذي أقيم في لندن، ليمنح ساكا تقديرًا جديدًا بعيدًا عن إنجازاته الرياضية، ويضع الضوء على دوره في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا حول العالم.

جائزة سقراط.. تكريم يتجاوز حدود كرة القدم

تحمل الجائزة اسم أسطورة كرة القدم البرازيلية سقراط، وتُمنح للاعبين أصحاب الإسهامات الإنسانية والمبادرات الاجتماعية المؤثرة، حيث انطلقت عام 2022، وكان السنغالي ساديو ماني أول المتوجين بها.

ونجح ساكا في حصد الجائزة بفضل مجموعة من المبادرات التي شارك فيها خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع مؤسسات خيرية، أبرزها منظمة «بيج شو»، التي تعمل على توفير الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية للأطفال والأسر المحتاجة.

من أحذية الملاعب إلى دعم الأطفال الأكثر احتياجًا

لم تقتصر مساهمات نجم أرسنال على التبرعات المالية، إذ قدم أكثر من ألف زي مدرسي لأربع مدارس في منطقة إيلينج بلندن، التي نشأ فيها، كما تبرع بنحو 100 زوج من أحذية كرة القدم للمشاركين في أكاديمية «ستريت سوكر»، التي تساعد الشباب الذين يعانون من التشرد على اكتساب المهارات الرياضية والحصول على فرص أفضل في الحياة.

وامتدت جهوده إلى خارج بريطانيا، حيث ساهم في توفير مساعدات إنسانية للأسر المتضررة من الزلازل في تركيا والمغرب، إلى جانب دعم إجراء عمليات جراحية لأكثر من 100 طفل في إفريقيا.

كما شملت المبادرات توفير فحوصات طبية لأكثر من 580 طفلًا في رواندا، فضلًا عن المساعدة في توفير التأمين الصحي لأكثر من ألف شخص.

طفل رواندي يروي قصة استعادة الأمل

كانت قصة الطفل الرواندي بيرينجيرو، البالغ 14 عامًا، من أبرز اللحظات المؤثرة خلال تسلم ساكا الجائزة، فقد كشف اللاعب عن معاناة الطفل الذي بدأ يفقد بصره عندما كان في الثانية عشرة من عمره، ما جعله يواجه صعوبات في الحركة داخل منزله، فضلًا عن عدم قدرته على رؤية ما يكتبه المعلم على السبورة أو اللعب بحرية مع أصدقائه.

وبفضل الرعاية الطبية التي حصل عليها عبر منظمة «بيج شو»، تمكن الطفل من استعادة قدرته على الرؤية ومتابعة دراسته بصورة أفضل، واستعاد الأمل في تحقيق حلمه بأن يصبح معلمًا للغة الإنجليزية.

وحرص ساكا على تسليط الضوء على أهمية مواصلة دعم الأطفال المحرومين من الرعاية الصحية والفرص المتكافئة، مؤكدًا أن الجائزة تمثل تقديرًا لجميع الأطفال الذين استفادوا من تلك المبادرات.

ساكا جائزة سقراط جائزة سقراط 2026 حفل الكرة الذهبية سبب تتويج ساكا بجائزة سقراط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

وزير التربية والتعليم

ننشر تفاصيل قرار تعيين الدفعة الخامسة من المعلمين المساعدين بمسابقة 30 ألف معلم

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الذهب

بعد تحويل الزئبق إلى ذهب.. هل ينهار المعدن الأصفر وتنقلب أسواق العالم؟

الدولار

دون الـ 56 .. هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

ارشيفيه

إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم دراجتبن بخاريتين وتوكتوك بالدقهلية

المتهمين

خناقة فى المترو.. القبض على شخصين وفتاة تشاجرا بسبب خلافات عائلية

النيابة العامة

النيابة تُخلي ساحة التحفظ على المركبات بالمنطقة الصناعية بأبورواش بمحافظة الجيزة وتسترد أرضًا بمساحة ٤٢ ألف متر

بالصور

رائحة السرة قد تكشف إصابتك بأمراض خطيرة.. دراسة تحذر

كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

هل اللبن البودرة مضر ويفتقد القيمة الغذائية؟.. أعرف الحقيقة

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خيوط العنكبوت

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة إيست نفرت

المزيد