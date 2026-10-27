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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عثمان ديمبلي يهنئ هاري كين بالكرة الذهبية 2026: جائزة مستحقة عن جدارة

هاري كين
هاري كين
إسلام مقلد

وجّه الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، تهنئة إلى الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، في الحفل الذي أقيم مساء أمس الإثنين في العاصمة البريطانية لندن، وسط منافسة قوية على الجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم.

رسالة ديمبلي إلى هاري كين

ونشر ديمبلي صورة لهاري كين وهو يحمل الكرة الذهبية عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، مهنئًا المهاجم الإنجليزي على الإنجاز الذي حققه، وكتب تعليقًا مقتضبًا قال فيه: «تهانينا لك هاري كين.. مستحقة عن جدارة».

جاءت تهنئة نجم باريس سان جيرمان في أعقاب المنافسة القوية التي شهدتها جائزة هذا العام، حيث كان كين ينافس الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، والإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، قبل أن يحسم المهاجم الإنجليزي السباق لصالحه ويتوج بالكرة الذهبية لعام 2026.

خلاف سابق بين ديمبلي ومبابي

تأتي رسالة ديمبلي في ظل حديث سابق عن توتر العلاقة بينه وبين كيليان مبابي، بعدما أثارت تصريحات الأخير جدلًا بشأن الاختلاف بين مسيرتيهما الكرويتين، إذ تحدث عن نفسه باعتباره اللاعب الذي كان مرشحًا للوصول إلى القمة، في مقابل ديمبلي الذي شق طريقه بالعمل والاجتهاد.

ورد ديمبلي على تصريحات مبابي مؤكدًا أن العمل الجاد كان العامل الأساسي في مسيرته، وقال: «كنت دائمًا في مؤخرة الصف وأعمل بجد. طوال مسيرتي، لم أقل كلمة واحدة، بل عملت كثيرًا».

وأضاف نجم باريس سان جيرمان: «كما قلت، لم أكن أبدًا اللاعب المختار، لكنني عملت بجد، وفي العام الماضي تمت مكافأتي على موسم رائع مع باريس سان جيرمان، أما هذا العام، فسنرى ما سيحدث، من دون ضغوط وبهدوء».

عثمان ديمبلي باريس سان جيرمان هاري كين بايرن ميونخ جائزة الكرة الذهبية الكرة الذهبية

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