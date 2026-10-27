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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من مايكل أوين إلى هاري كين.. الكرة الذهبية تعود إلى إنجلترا بعد غياب 25 عامًا

هارى كين
هارى كين
يمنى عبد الظاهر

توج هاري كين، نجم منتخب إنجلترا وفريق بايرن ميونخ الألماني، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026 للمرة الأولى في مسيرته، ليصبح أول لاعب إنجليزي يحصد الجائزة منذ تتويج مايكل أوين بها عام 2001، وينهي انتظارًا امتد 25 عامًا.

وجاء تتويج كين خلال حفل النسخة السبعين من جوائز الكرة الذهبية «بالون دور»، الذي أُقيم على مسرح لندن بالاديوم في العاصمة البريطانية لندن، في نسخة استثنائية شهدت إقامة الحفل خارج العاصمة الفرنسية باريس.

ويمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة المهاجم الإنجليزي، الذي نجح في فرض اسمه بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية، ليعيد الكرة الذهبية إلى إنجلترا بعد غياب طويل.

لندن تستضيف حفل الكرة الذهبية للمرة الأولى

وشهدت نسخة 2026 إقامة حفل الكرة الذهبية في لندن للمرة الأولى، احتفالًا بمرور 70 عامًا على تأسيس الجائزة، التي تُعد من أبرز الجوائز الفردية في عالم كرة القدم.

كما جاء اختيار العاصمة البريطانية تكريمًا للإنجليزي ستانلي ماثيوز، أول لاعب يتوج بالكرة الذهبية عام 1956.

وقدم الحفل النجم الفرنسي تييري هنري، إلى جانب الإعلامية البريطانية كيت سكوت، وسط اهتمام واسع من جماهير كرة القدم ونجوم اللعبة حول العالم.

ميسي ورونالدو الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية

وعلى مدار تاريخ الجائزة، يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية برصيد 8 مرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصد الجائزة 5 مرات.

ويأتي تتويج هاري كين ليضيف فصلًا جديدًا إلى تاريخ الكرة الذهبية، ويعيد اسم إنجلترا إلى منصة التتويج بعد انتظار طويل منذ إنجاز مايكل أوين عام 2001.

هاري كين نجم منتخب إنجلترا بايرن ميونخ جائزة الكرة الذهبية لاعب إنجليزي مايكل أوين مسرح لندن بالاديوم المهاجم الإنجليزي

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