حجم الرهانات على الفائز بالكرة الذهبية يتجاوز 70 مليون دولار.. هاري كين يتصدر

تصدر الإنجليزي هاري كين نجم فريق بايرن ميونخ الترشيحات لتحقيق جائزة الكرة الذهبية في 2026 رغم المنافسة القوية مع ليليان مبابي ولامين يامال بجانب ليونيل ميسي.

جاء ترشيح هاري كين بنسبة 67.3% على رأس الرهانات على موقع Polymarket في حين جاء كيليان مبابي في المركز الثاني بـ 21.6% ولامين يامال في المركز الثالث بـ 9.8% وليونيل ميسي 1.0%.

ووصل حجم التداول على المنصة لنحو 70.197.547 دولار بتوقعات كبيرة لتحقيق نجم منتخب إنجلترا الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم ليلة استثنائية في العاصمة البريطانية لندن التي تستضيف اليوم الإثنين 26 أكتوبر حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2026 وسط منافسة قوية بين أبرز نجوم الساحرة المستديرة لحصد الجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم.

موعد حفل الكرة الذهبية

وتتجه الأنظار إلى مسرح "لندن بالاديوم" الذي يحتضن النسخة السبعين من الحفل، لمعرفة هوية المتوج بالكرة الذهبية في سباق يضم مجموعة من الأسماء اللامعة يتقدمها الفرنسي كيليان مبابي، والإسباني لامين يامال والإنجليزي هاري كين إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتشهد النسخة الحالية حدثا تاريخيا بإقامة الحفل في بريطانيا للمرة الأولى بعدما ارتبطت الجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" بتاريخ طويل منذ انطلاقها عام 1956.

ويتولى تقديم الحفل النجم الفرنسي السابق تييري هنري، بمشاركة الإعلامية كيت سكوت، في أمسية تشهد الكشف عن الفائزين بمختلف الجوائز الفردية.

موعد حفل الكرة الذهبية 2026

يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية مساء اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026 على مسرح لندن بالاديوم بالعاصمة البريطانية لندن.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم الحفل في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبوظبي وفقا للموعد المعلن.