وزير الدفاع السعودي يترأس وفد المملكة في اجتماع رباعي مع تركيا وباكستان وإيران بطهران

ترأس وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع الرباعي الذي عُقد في العاصمة الإيرانية طهران، الاثنين، بمشاركة مسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان وإيران، لبحث قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.

وضم الاجتماع، إلى جانب الأمير خالد بن سلمان، قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، فيما شارك من الجانب الإيراني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية.

وركزت المباحثات على تطورات الأوضاع الإقليمية، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية ولبنان، إلى جانب سبل خفض التصعيد وتعزيز الحوار والتوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمات الراهنة.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدول الموقعة على اتفاقية الدفاع المشترك لمكة، وهي السعودية وتركيا وباكستان، لتعزيز التنسيق الأمني والعمل مع دول المنطقة للحفاظ على الاستقرار، ودعم جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان لاحتواء الأزمة الإقليمية.

ويُعد اللقاء أول اجتماع رفيع المستوى يجمع إيران بالدول الثلاث الموقعة على الاتفاقية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بما يعكس أهمية المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومنع اتساع نطاق المواجهة