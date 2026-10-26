قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاني حنا: القيادة المصرية تدير التطورات الإقليمية بحكمة
ردا على شائعات وفاته.. زعيم كوريا الشمالية يصافح فريقه الطبي بعد خروجه من المستشفى
الخارجية الصينية: نعارض تشويه ووصم وزير الحرب الأمريكي لـ معاهد كونفوشيوس
أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات
لماذا كرّم الله آدم بالعلم ورفض إبليس السجود له؟.. خالد الجندي يوضح
المستشار النمساوي: لسنا بمعزل عن التحولات الأمنية التي تشهدها أوروبا
«بزشكيان» لوفود السعودية وتركيا وباكستان: مستعدون لتعميق التعاون وحل الخلافات
مصر تطرح الحلول لأزمات المنطقة.. ماذا قال بدر عبد العاطي لـ جوتيريش في القاهرة؟
مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك
أخبار سارة للمدرسين.. 5 آلاف جنيه زيادة للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين
حماة الوطن: تفويض الرئيس لدعم السعودية رسالة حاسمة.. وموقف مصر ثابت في حماية الأمن القومي العربي
ماكرون ينتقد شبكات التواصل الاجتماعي: تسهم في خلق حالة من «الانبهار بالعنف»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع السعودي يترأس وفد المملكة في اجتماع رباعي مع تركيا وباكستان وإيران بطهران

وزير الدفاع السعودي
وزير الدفاع السعودي
أمنية رشاد الجلوي

ترأس وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع الرباعي الذي عُقد في العاصمة الإيرانية طهران، الاثنين، بمشاركة مسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان وإيران، لبحث قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.

وضم الاجتماع، إلى جانب الأمير خالد بن سلمان، قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، فيما شارك من الجانب الإيراني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية.

وركزت المباحثات على تطورات الأوضاع الإقليمية، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية ولبنان، إلى جانب سبل خفض التصعيد وتعزيز الحوار والتوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمات الراهنة.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدول الموقعة على اتفاقية الدفاع المشترك لمكة، وهي السعودية وتركيا وباكستان، لتعزيز التنسيق الأمني والعمل مع دول المنطقة للحفاظ على الاستقرار، ودعم جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان لاحتواء الأزمة الإقليمية.

 

ويُعد اللقاء أول اجتماع رفيع المستوى يجمع إيران بالدول الثلاث الموقعة على الاتفاقية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بما يعكس أهمية المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومنع اتساع نطاق المواجهة

وزير الدفاع السعودي تركيا باكستان السعودية إيران طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

ترشيحاتنا

أستاذ هندسة طرق: قطاع النقل القلب النابض لمشروعات البنية الأساسية ويدعم مشروعات التنمية المستدامة

أستاذ هندسة طرق: قطاع النقل القلب النابض لمشروعات البنية الأساسية ومشروعات التنمية المستدامة

غزة

غزة والضفة الغربية تحت وطأة التصعيد.. مساعدات إنسانية تتدفق ومعاناة فلسطينية تتفاقم

اسرائيل

6 انتخابات في إسرائيل و7 سنوات من الصراعات الحزبية| تفاصيل

بالصور

بعد الأكل بدقائق.. 7 علامات تكشف حساسية الطعام

حساسية
حساسية
حساسية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ ببورسعيد.. صور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. ما لا تعرفه عن الحصبة والحصبة الألماني وفوائد المصل

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد