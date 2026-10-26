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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حدث تاريخي في لندن لأول مرة.. موعد حفل الكرة الذهبية 2026 الليلة

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
منتصر الرفاعي

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم ليلة استثنائية في العاصمة البريطانية لندن التي تستضيف اليوم الإثنين 26 أكتوبر حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2026 وسط منافسة قوية بين أبرز نجوم الساحرة المستديرة لحصد الجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم.

وتتجه الأنظار إلى مسرح "لندن بالاديوم" الذي يحتضن النسخة السبعين من الحفل، لمعرفة هوية المتوج بالكرة الذهبية في سباق يضم مجموعة من الأسماء اللامعة يتقدمها الفرنسي كيليان مبابي، والإسباني لامين يامال والإنجليزي هاري كين إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتشهد النسخة الحالية حدثا تاريخيا بإقامة الحفل في بريطانيا للمرة الأولى بعدما ارتبطت الجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" بتاريخ طويل منذ انطلاقها عام 1956.

ويتولى تقديم الحفل النجم الفرنسي السابق تييري هنري، بمشاركة الإعلامية كيت سكوت، في أمسية تشهد الكشف عن الفائزين بمختلف الجوائز الفردية.

موعد حفل الكرة الذهبية 2026

حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية مساء اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026 على مسرح لندن بالاديوم بالعاصمة البريطانية لندن.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم الحفل في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبوظبي وفقا للموعد المعلن.

صراع مشتعل على الكرة الذهبية 2026

تتجه الأنظار نحو المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، في ظل وجود عدد من النجوم الذين قدموا مستويات مميزة مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم.

ويبرز لامين يامال نجم برشلونة ضمن أبرز الأسماء المرشحة للمنافسة إلى جانب كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد وهاري كين هداف بايرن ميونخ، بينما يسعى ليونيل ميسي لتعزيز رقمه القياسي بعدما سبق له التتويج بالجائزة 8 مرات.

وتضم قائمة المرشحين أسماء بارزة، من بينها عثمان ديمبيلي وإيرلينج هالاند وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ما يزيد من قوة المنافسة على اللقب.

أبرز جوائز حفل الكرة الذهبية 2026

لا تقتصر جوائز الحفل على اختيار أفضل لاعب في العالم بل تشمل مجموعة من الجوائز الفردية التي تكرم أصحاب الأداء المميز خلال الموسم.

وتأتي جائزة أفضل لاعبة في مقدمة الجوائز المنتظرة إلى جانب جائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل حارسة مرمى فضلا عن جائزة أفضل لاعب شاب وجوائز المدربين وتكريم أبرز الإنجازات الكروية.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2026

تضم قائمة المرشحين 30 لاعبا من مختلف الأندية والمنتخبات، وجاءت الأسماء المتداولة على النحو التالي:

فيتينيا – باريس سان جيرمان – البرتغال.

فينيسيوس جونيور – ريال مدريد – البرازيل.

دايوت أوباميكانو – بايرن ميونخ – فرنسا.

ويليام ساليبا – أرسنال – فرنسا.

فيران توريس – برشلونة وباريس سان جيرمان – إسبانيا.

فابيان رويز – باريس سان جيرمان – إسبانيا.

رودري – مانشستر سيتي وبرشلونة – إسبانيا.

ديكلان رايس – أرسنال – إنجلترا.

خوليان كينيونيس – القادسية – المكسيك.

ويليان باتشو – باريس سان جيرمان – الإكوادور.

جواو نيفيز – باريس سان جيرمان – البرتغال.

مايكل أوليس – بايرن ميونخ – فرنسا.

ليونيل ميسي – إنتر ميامي – الأرجنتين.

نونو مينديز – باريس سان جيرمان – البرتغال.

كيليان مبابي – ريال مدريد – فرنسا.

لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان – الأرجنتين.

ساديو ماني – النصر – السنغال.

ماركينيوس – باريس سان جيرمان – البرازيل.

خفيتشا كفاراتسخيليا – باريس سان جيرمان – جورجيا.

لامين يامال – برشلونة – إسبانيا.

أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان – المغرب.

هاري كين – بايرن ميونخ – إنجلترا.

غابرييل – أرسنال – البرازيل.

إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – النرويج.

برونو فرنانديز – مانشستر يونايتد – البرتغال.

لويس دياز – بايرن ميونخ – كولومبيا.

عثمان ديمبيلي – باريس سان جيرمان – فرنسا.

مارك كوكوريلا – ريال مدريد – إسبانيا.

باو كوبارسي – برشلونة – إسبانيا.

جود بيلينجهام – ريال مدريد – إنجلترا.

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