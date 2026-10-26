تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، إلى العاصمة البريطانية لندن، التي تستضيف حفل جوائز الكرة الذهبية في نسخته السبعين، وسط ترقب للكشف عن الفائزين بأبرز الجوائز الفردية في كرة القدم عن موسم 2025-2026.

كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2026.. الموعد والقنوات الناقلة وأبرز الجوائز

وتكتسب نسخة العام الحالي أهمية خاصة، بالتزامن مع مرور 70 عامًا على تأسيس الجائزة، التي تنظمها مجلة «فرانس فوتبول» بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» منذ عام 2024، فيما يستضيف مسرح «لندن بالاديوم» مراسم الحفل للمرة الأولى.

موعد حفل الكرة الذهبية 2026

تقام مراسم الحفل اليوم الإثنين، في مسرح لندن بالاديوم بالعاصمة البريطانية، على أن تبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت لندن، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2026

وفقًا للموقع الرسمي للجائزة، تتولى منصة DAZN نقل الحفل عالميًا في المناطق التي لا توجد بها شراكات بث محلية حصرية، مع اختلاف الجهات الناقلة من دولة إلى أخرى.

ويمكن متابعة التغطية المباشرة وترتيب المرشحين والإعلانات الرسمية عبر الموقع الإلكتروني لجائزة الكرة الذهبية، فيما يُنصح المشاهدون في مصر والمنطقة العربية بالتحقق من جدول البث المحلي لمعرفة القناة أو المنصة المتاحة لديهم.

ومن المقرر أن يتولى النجم الفرنسي السابق تييري هنري والإعلامية كيت سكوت تقديم الحفل، الذي يشهد الإعلان عن الفائزين بمختلف الجوائز، وسط اهتمام عالمي بهوية المتوجين في فئات الرجال والسيدات.

ما الجوائز التي يشهدها الحفل؟

لا يقتصر الحفل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، بل يتضمن مجموعة من الجوائز التي تكرم اللاعبين والمدربين والأندية في كرة القدم للرجال والسيدات، وتشمل:

- الكرة الذهبية للرجال: لأفضل لاعب.

- الكرة الذهبية للسيدات: لأفضل لاعبة.

- جائزة أفضل موهبة شابة: للرجال والسيدات.

- جائزة أفضل حارس مرمى: للرجال والسيدات.

- جائزة أفضل هداف: للرجال والسيدات.

- جائزة أفضل نادٍ: للرجال والسيدات.

- جائزة أفضل مدرب: للرجال والسيدات.

- جائزة سقراط: لتكريم المبادرات الإنسانية والاجتماعية في مجال كرة القدم.

من أبرز المرشحين للكرة الذهبية 2026؟

تضم قائمة المرشحين أسماء بارزة من نجوم كرة القدم العالمية، وتتصدرها أسماء مثل لامين يامال وكيليان مبابي وعثمان ديمبيلي وهاري كين، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الذين قدموا مستويات لافتة خلال الموسم.

ويترقب الجمهور الإعلان عن ترتيب المرشحين والفائز بالجائزة الرئيسية، في ظل المنافسة على خلافة الفرنسي عثمان ديمبيلي، المتوج بالكرة الذهبية للرجال في نسخة 2025، والإسبانية أيتانا بونماتي، الفائزة بجائزة السيدات في العام نفسه.

من الفائزون بالكرة الذهبية في العام الماضي؟

شهدت نسخة 2025 تتويج عثمان ديمبيلي بجائزة أفضل لاعب في العالم، فيما حصدت أيتانا بونماتي جائزة أفضل لاعبة.

وتحمل نسخة 2026 أهمية إضافية، كونها النسخة السبعين من الجائزة التي انطلقت عام 1956، وشهدت على مدار تاريخها تتويج مجموعة من أبرز أساطير كرة القدم العالمية.

أين يمكن متابعة آخر أخبار الحفل؟

يوفر الموقع الرسمي لجائزة الكرة الذهبية تحديثات مباشرة بشأن مراسم الحفل والفائزين، إلى جانب الحسابات الرسمية للجائزة على منصات التواصل الاجتماعي، التي تنشر النتائج والتفاصيل تباعًا خلال الأمسية.

وتترقب جماهير كرة القدم الإعلان عن هوية الفائزين، في ليلة استثنائية تحتفي بمرور سبعة عقود على واحدة من أشهر الجوائز الفردية في عالم الساحرة المستديرة.