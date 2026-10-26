البورصة تقلص خسائرها إلى 7 مليارات جنيه.. ورأس المال السوقي يسجل 3.771 تريليون

قلصت البورصة المصرية خسائرها خلال تعاملات اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، بعدما تجاوزت خسائر رأس المال السوقي 60 مليار جنيه خلال أول نصف ساعة من التداولات، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى نحو 7 مليارات جنيه، ليسجل رأس المال السوقي مستوى 3.771 تريليون جنيه.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية تحسنًا نسبيًا مقارنة بمستوياتها خلال التعاملات الصباحية، بعدما نجح السوق في تقليص جانب كبير من خسائره، التي بلغت نحو 60 مليار جنيه في بداية الجلسة، ثم تراجعت إلى 20 مليار جنيه، قبل أن تنخفض إلى نحو 7 مليارات جنيه.

وعلى صعيد أداء المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.44%، بعدما شهد خسائر أكبر في بداية التعاملات، فيما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.67%.

كما سجل مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا تراجعًا بنسبة 0.72%، في ظل استمرار الأداء السلبي للمؤشرات الرئيسية، رغم تقليص خسائر رأس المال السوقي خلال التعاملات.

وتترقب أوساط سوق المال تطورات أداء البورصة المصرية خلال بقية الجلسة، في ظل التحركات المتباينة للمؤشرات وتغيرات القيمة السوقية للأسهم المقيدة.