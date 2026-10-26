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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر سهم بنك القاهرة في البورصة 5.30 جنيه.. آخر موعد للاكتتاب 28 أكتوبر

بنك القاهرة
بنك القاهرة
محمد صبيح

حدد بنك القاهرة السعر النهائي لطرح أسهمه في البورصة المصرية عند 5.30 جنيه للسهم، بعد تغطية شريحة الطرح الخاص 6 مرات، لترتفع نسبة التغطية إلى 19.8 مرة بعد استبعاد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الذين سبق الإفصاح عنهم، فيما يستمر تلقي أوامر الشراء في الطرح العام حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

سعر سهم بنك القاهرة في الطرح العام

أعلن بنك القاهرة تحديد السعر النهائي لأسهمه المطروحة في البورصة المصرية عند 5.30 جنيه للسهم، وفقًا لنتائج آلية البناء السعري، التي تعتمد على تجميع طلبات المستثمرين لتحديد سعر الطرح.

وجاء السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، وفقًا لنشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية في 18 أكتوبر 2026.

موعد انتهاء اكتتاب بنك القاهرة

حدد بنك القاهرة يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026 موعدًا نهائيًا لتسجيل أوامر الشراء في شريحة الطرح العام، بالسعر النهائي البالغ 5.30 جنيه للسهم.

وكان البنك قد أغلق باب تلقي أوامر الشراء في شريحة الطرح الخاص يوم 23 أكتوبر الجاري، بعد تسجيل معدل تغطية بلغ 6 مرات.

تغطية الطرح الخاص لبنك القاهرة

بلغت تغطية الطرح الخاص لأسهم بنك القاهرة 6 مرات، وارتفعت إلى 19.8 مرة بعد استبعاد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الذين سبق الإعلان عنهم.

وتعكس معدلات التغطية حجم الطلب على الأسهم المطروحة مقارنة بعدد الأسهم المخصصة للشريحة، فيما يتحدد التخصيص النهائي وفقًا لقواعد الطرح والإجراءات المعتمدة.

تفاصيل طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، ضمن خطة تستهدف بيع حصة من أسهم البنك وتوسيع قاعدة الملكية.

ويبلغ رأس المال المصدر للبنك 30.5 مليار جنيه، موزعًا على 15.25 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم.

وتضمن الهيكل الأصلي للطرح بيع نحو 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من إجمالي رأس المال المصدر، موزعة بين شريحتين؛ الأولى للطرح الخاص المخصص للمستثمرين المؤهلين، والثانية للطرح العام الموجه للجمهور.

وتشمل الشريحة الخاصة نحو 4.346 مليار سهم، فيما تضم الشريحة العامة نحو 228.75 مليون سهم، وفقًا لهيكل الطرح الأصلي.

زيادة نسبة الأسهم المطروحة من بنك القاهرة إلى 45%

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة نسبة الأسهم المستهدف طرحها من بنك القاهرة إلى 45% من رأس المال المصدر، بدلًا من 30% وفق الهيكل الأصلي.

وفي حال تنفيذ الطرح بالحجم الجديد بالكامل، يصل عدد الأسهم المستهدف بيعها إلى نحو 6.8625 مليار سهم.

وباحتساب السعر النهائي البالغ 5.30 جنيه للسهم، قد تصل القيمة الحسابية للأسهم المطروحة عند تنفيذ نسبة 45% بالكامل إلى نحو 36.4 مليار جنيه، وهي قيمة تقديرية وليست تأكيدًا للحصيلة النهائية.

متى يبدأ تداول أسهم بنك القاهرة؟

يترقب المستثمرون استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي لأسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، تمهيدًا لبدء التداول خلال نوفمبر 2026، وفقًا للجدول الزمني المنشور.

ويأتي الطرح ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات والبنوك، وزيادة مشاركة المستثمرين في سوق المال المصرية.

ويظل سعر الطرح البالغ 5.30 جنيه هو سعر الاكتتاب المحدد، ولا يعني ضمان ارتفاع السهم بعد بدء التداول أو تحقيق عائد معين، إذ يتأثر سعره لاحقًا بالعرض والطلب وأداء البنك وظروف السوق.

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