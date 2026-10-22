استثمارات دولية بقيمة 200 مليون دولار ترفع طرح بنك القاهرة إلى 45% من رأس المال

نجحت جهود الترويج لطرح بنك القاهرة في البورصة المصرية في استقطاب استثمارات دولية إستراتيجية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار، بما أسهم في رفع نسبة الأسهم المستهدف طرحها من 30% إلى 45% من رأس مال البنك.

وتعكس هذه الخطوة اهتمام المؤسسات المالية الدولية بالفرص الاستثمارية في القطاع المصرفي المصري، والثقة في قدرته على تحقيق النمو والتوسع، إلى جانب تعزيز جاذبية سوق المال أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وقادت شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، بصفتها مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي، عملية استقطاب استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية ضمن شريحة الطرح الخاص.

وأبرم بنك القاهرة ومساهمه الرئيسي، بنك مصر، اتفاقيات منفصلة مع المؤسستين الدوليتين للمشاركة في الطرح الخاص، على أن يتحدد عدد الأسهم المخصصة لكل منهما وفق السعر النهائي الناتج عن آلية بناء سجل الأوامر.

وحصل بنك القاهرة على الموافقات اللازمة لزيادة نسبة الطرح العام والخاص، بما يسمح بوصول إجمالي الأسهم المطروحة إلى نحو 45% من رأس المال.

ويمثل الطرح المرتقب خطوة مهمة في تطوير سوق المال المصري، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، وإتاحة فرص استثمارية جديدة في القطاع المصرفي.

كما يعزز قدرة المؤسسات المصرية على جذب رؤوس الأموال الدولية، ويدعم جهود تنشيط البورصة المصرية وتوسيع مشاركة المستثمرين في تمويل النمو الاقتصادي.

