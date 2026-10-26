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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس البورصة: الاحتياطي الأجنبي فوق 57 مليار دولار.. وتراجع الأسهم فرصة لبناء مراكز استثمارية جديدة

رئيس مجلس ادراة البورصة المصرية
رئيس مجلس ادراة البورصة المصرية
محمد كمال

قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التراجعات الحادة في أسعار الأسهم قد تتيح للمؤسسات الاستثمارية فرصة لشراء الأسهم عند مستويات سعرية أقل، وبناء مراكز استثمارية جديدة، وفقًا لتقييماتها وتوقعاتها بشأن العائد.

تراجع الأسهم فرصة لبناء مراكز استثمارية جديدة

وأضاف رضوان، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن صناديق الاستثمار التي تستهدف الاستثمار في الأسهم قد تنظر إلى انخفاض الأسعار باعتباره فرصة استثمارية، موضحًا أن المؤسسات تتعامل مع تحركات السوق وفقًا لاستراتيجياتها الاستثمارية وتقييمها للقيمة العادلة للأسهم.

وأشار إلى أن تحركات سعر الصرف تؤثر في تقييم المستثمرين الأجانب للأسهم المصرية عند احتساب قيمتها بالعملات الأجنبية، بما قد يجعل بعض الأسهم أكثر جاذبية لهم، بحسب مستويات الأسعار والتوقعات المتعلقة بالعائد.

وأكد أن حركة دخول وخروج المستثمرين الأجانب خلال الفترة الأخيرة لم تشهد، وفقًا لما رصده السوق، تغيرًا استثنائيًا بسبب تراجع جلسة التداول، مشيرًا إلى أن تعاملاتهم خلال ذلك اليوم بدت طبيعية ولم تختلف بصورة جوهرية عن المعتاد.

واستشهد رضوان بتجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي 57 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستويات مرتفعة، معتبرًا أن هذه المؤشرات تدعم اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية.

ولفت إلى أن عودة الطروحات الجديدة تمثل عاملًا إضافيًا في جذب الاستثمارات، مستشهدًا بطرح بنك القاهرة، الذي قال إن الطرح الخاص لأسهمه شهد تغطية تجاوزت 6 مرات، وقد تصل إلى نحو 19 مرة عند استبعاد التعاقدات مع المؤسسات الأجنبية التي نفذتها إدارة البنك.

واعتبر رئيس البورصة المصرية أن الإقبال على الطرح يعكس ثقة المؤسسات الاستثمارية المشاركة في الاقتصاد المصري وفي سوق الأسهم المحلية.

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