قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة متهمة بسب وقذف بسمة بوسيل في الإسكندرية إلى 28 نوفمبر للحكم
وزير التموين في افتتاح قمة مصر للتجزئة: تطوير التجارة الداخلية ركيزة لاستقرار الأسواق ودعم المنتج المحلي
وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسو فوكودا عن عمر ناهز 90 عاما
مدبولي: تعزيز الأمن المائي أولوية استراتيجية ويتطلب التوسع في الحلول غير التقليدية
5 مفاتيح صنعت تفوق ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو .. مبابي يحسم ولونين ينقذ ومورينيو يفرض كلمته
مجلس الشيوخ يناقش تمويل المشروعات التنموية والرقابة وضبط الأسعار
الحرب تقترب.. سي إن إن: أمريكا تستعد لضرب إيران خلال 96 ساعة من صدور أمر ترامب
قادة وزعماء العالم يهنئون لولا دا سيلفا لفوزه بولاية رئاسية جديدة في البرازيل
الميزانية والجمعية العمومية وملفات الكرة على طاولة مجلس الإدارة.. ماذا يحدث داخل الأهلي اليوم؟
11 شهيدا وعشرات المصابين في 24 ساعة من القتل بغزة
ملك الأردن: الإرهابيون لن يفلتوا من العقاب
اليوم.. شركة إيني توقع عقوداً بقيمة 1,8 مليار دولار لتطوير حقل كرونوس القبرصي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اليوم.. شركة إيني توقع عقوداً بقيمة 1,8 مليار دولار لتطوير حقل كرونوس القبرصي

إيني
إيني
أمل مجدى

توقع شركة إيني الإيطالية اليوم في نيقوسيا عقودًا بقيمة إجمالية تتراوح بين 1,3 و1,8 مليار دولار  لإنشاء البنية التحتية اللازمة لاستغلال حقل كرونوس للغاز الطبيعي، الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، حسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. 

وأكدت صحيفة "فيليليفثيروس" القبرصية  على الأهمية الجيوسياسية لهذه الصفقة، التي تعزز دور نيقوسيا في قطاع الطاقة في شرق المتوسط، وتساهم في الجهود الأوروبية لتنويع مصادر إمدادات الغاز. وفي تمام الساعة 12:00 ظهرًا (11:00 صباحًا بتوقيت إيطاليا)، سيستقبل الرئيس القبرصي  نيكوس خريستودوليدس وفداً من شركة إيني برئاسة الرئيس التنفيذي للعمليات في القصر الرئاسي غويدو بروسكو. سيعقب ذلك حفل توقيع عقود الهندسة والمشتريات والإنشاء والتركيب (EPCI) للبنية التحتية لتطوير حقل كرونوس. 

إنشاء بنية تحتية 

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وأكده مصدر حكومي رفيع المستوى لصحيفة قبرصية، ستشمل الاتفاقيات إنشاء بنية تحتية تحت سطح البحر لاستخراج ومعالجة ونقل الغاز الطبيعي إلى مصر. وكانت شركتا إيني وتوتال إنيرجيز الفرنسية، اللتان تديران حقل كرونوس بشكل مشترك، قد قررتا في يوليو الماضي تسريع وتيرة تطوير المشروع، بهدف بدء الإنتاج في النصف الأول من عام 2028. ومن العناصر الأساسية إمكانية استخدام البنية التحتية القائمة في حقل ظهر المصري، مما يقلل التكاليف ومدة الإنشاء. وسيتعين على إيني بناء خطوط أنابيب الغاز التي تربط كرونوس بشبكة التسهيلات المصرية، بالإضافة إلى خط أنابيب إضافي بين مرافق معالجة ظهر ومحطة دمياط للغاز الطبيعي المسال. ومن المحطة الأخيرة، يمكن تصدير الغاز بحرًا إلى الأسواق الأوروبية. في سبتمبر الماضي، فازت شركة هاليبرتون الأمريكية بعقد الحفر، بينما وقع الاختيار على شركة ماكديرموت لتنفيذ البنية التحتية تحت سطح البحر، بتكلفة تُقدّر بين 500 و750 مليون دولار. ووفقًا للتقديرات الأولية، يحتوي حقل كرونوس على أكثر من 3 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل حوالي 85 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يستقر الإنتاج عند حوالي 500 مليون قدم مكعب يوميًا، أي ما يعادل حوالي 14 مليون متر مكعب.

البترول إيني شركة إيني وزارة البترول الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026.. الشروط وآخر موعد للحجز

شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026 .. الشروط وآخر موعد للحجز

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

وائل جمعه

باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي

العدادات الكهربائية الكودية

مهلة 6 أشهر وخصم 30%.. تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكهربائية الكودية

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

ترشيحاتنا

محمد صبحي

تفاصيل إصابة محمد صبحي حارس الزمالك

محمد إبراهيم

محمد إبراهيم يقترب من التواجد في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

علي معلول

إعلامي: أسطورة علي معلول لا تنتهي

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام.. صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد