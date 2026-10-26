اليوم.. شركة إيني توقع عقوداً بقيمة 1,8 مليار دولار لتطوير حقل كرونوس القبرصي

توقع شركة إيني الإيطالية اليوم في نيقوسيا عقودًا بقيمة إجمالية تتراوح بين 1,3 و1,8 مليار دولار لإنشاء البنية التحتية اللازمة لاستغلال حقل كرونوس للغاز الطبيعي، الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، حسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأكدت صحيفة "فيليليفثيروس" القبرصية على الأهمية الجيوسياسية لهذه الصفقة، التي تعزز دور نيقوسيا في قطاع الطاقة في شرق المتوسط، وتساهم في الجهود الأوروبية لتنويع مصادر إمدادات الغاز. وفي تمام الساعة 12:00 ظهرًا (11:00 صباحًا بتوقيت إيطاليا)، سيستقبل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وفداً من شركة إيني برئاسة الرئيس التنفيذي للعمليات في القصر الرئاسي غويدو بروسكو. سيعقب ذلك حفل توقيع عقود الهندسة والمشتريات والإنشاء والتركيب (EPCI) للبنية التحتية لتطوير حقل كرونوس.

إنشاء بنية تحتية

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وأكده مصدر حكومي رفيع المستوى لصحيفة قبرصية، ستشمل الاتفاقيات إنشاء بنية تحتية تحت سطح البحر لاستخراج ومعالجة ونقل الغاز الطبيعي إلى مصر. وكانت شركتا إيني وتوتال إنيرجيز الفرنسية، اللتان تديران حقل كرونوس بشكل مشترك، قد قررتا في يوليو الماضي تسريع وتيرة تطوير المشروع، بهدف بدء الإنتاج في النصف الأول من عام 2028. ومن العناصر الأساسية إمكانية استخدام البنية التحتية القائمة في حقل ظهر المصري، مما يقلل التكاليف ومدة الإنشاء. وسيتعين على إيني بناء خطوط أنابيب الغاز التي تربط كرونوس بشبكة التسهيلات المصرية، بالإضافة إلى خط أنابيب إضافي بين مرافق معالجة ظهر ومحطة دمياط للغاز الطبيعي المسال. ومن المحطة الأخيرة، يمكن تصدير الغاز بحرًا إلى الأسواق الأوروبية. في سبتمبر الماضي، فازت شركة هاليبرتون الأمريكية بعقد الحفر، بينما وقع الاختيار على شركة ماكديرموت لتنفيذ البنية التحتية تحت سطح البحر، بتكلفة تُقدّر بين 500 و750 مليون دولار. ووفقًا للتقديرات الأولية، يحتوي حقل كرونوس على أكثر من 3 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل حوالي 85 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يستقر الإنتاج عند حوالي 500 مليون قدم مكعب يوميًا، أي ما يعادل حوالي 14 مليون متر مكعب.