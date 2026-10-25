قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداعاً لانتظار الشوارع.. تتبع حركة أتوبيسات النقل العام لحظة بلحظة عبر تطبيق طوالي
منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟
أوباما يسخر من وزير الدفاع الأمريكي: كم يقضي من الوقت لتصفيف شعره أمام المرآة؟
أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق
خبيرة سياسية: واشنطن تستخدم الضغط العسكري لتهيئة الأجواء لتصعيد مُحتمل مع إيران
جنرال إسرائيلي يحذر: إسقاط النظام الإيراني وهم ونتنياهو يقود إسرائيل نحو كارثة
لازم ترجعوا للطريق الصح.. شوبير: أزمة الأهلي مش في الصفقات.. والنحاس كان استثناء
وزير الري: الفجوة المائية في مصر تتسع سنويا.. ونصيب الفرد يتراجع إلى 450 مترا
يلامس الـ 56 جنيها.. صعود جديد في أسعار الدولار اليوم الأحد بجميع البنوك
جيش الاحتلال يعلن تصفية قياديين في غزة.. ويتهمهما بتحويل ملايين الشواقل إلى حماس
رئيس الوزراء: مصر تسعى لشراكة تنموية مع دول حوض النيل دون المساس بأمنها المائي
السفير بسام راضي يكرم طبيباً مصرياً أنقذ إيطالياً من توقف القلب في روما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزارة البترول تعلن عن ميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين بالشراكة مع البنك الدولي

وزير البترول
وزير البترول
أمل مجدى

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ومجموعة البنك الدولي إطلاق شراكة وميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين في مصر، ضمن مبادرة تشمل ثماني دول.

ويستهدف الميثاق الوطني المصري رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%.

وتشمل الخطة إصلاحات تشريعية ومالية، وهو ما بدأ العمل عليه وتحقيقه بالفعل في العامين الأخيرين، وتحسين البيانات الجيولوجية لجذب الاستثمارات، وتطوير الأنظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن، فيما تقوم مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون لتعزيز الحوكمة والقدرات وجذب الاستثمارات للقطاع.

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية* ، أن مصر تعمل على تطوير شامل لقطاع التعدين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، لبناء صناعة مستدامة قادرة على المنافسة وتبوء مكانة متميزة على خريطة الاستثمار إقليميا ودوليا، مؤكدا أهمية تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل وجذب الاستثمارات وتوجيه الدعم الفني.

ومن جانبها أكدت نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي* ، على أهمية الشراكة مع مصر لدعم جهود تطوير قطاع التعدين، وأشادت خلال مشاركتها في منتدي مصر للتعدين مؤخراً بالعاصمة الجديدة بما لمسته من إصلاحات جادة ورؤية وطنية واضحة لإحداث نقلة نوعية في القطاع، إلى جانب توافر المقومات التعدينية والبنية التحتية والمناخ الاستثماري الداعم لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التطوير، مؤكدةً أن ما شهدته من تطورات يعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التعدينية التي تمتلكها مصر، بما يعزز فرص التعاون والشراكة مع مجموعة البنك الدولي لدعم هذه الجهود.

وعلى المستوى العالمي، تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى خمسة أمثاله، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030، من خلال توفير التمويل وجذب استثمارات القطاع الخاص.

البترول الغاز النفط التعدين وزير البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

امام عاشور

مفيش هزار الفترة الجاية.. أحمد شوبير يعلق على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

«قرصة ودن» .. إبراهيم فايق يكشف كواليس استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي

ترشيحاتنا

شوبير

نموذج باريس سنجرمان.. شوبير يكشف ما يحتاجه الأهلي لتحقيق البطولات

اللجنة البارالمبية

البارالمبية تحدد 9 نوفمبر لإقامة بطولة الجمهورية للسباحة بنادى 6 أكتوبر

الزمالك

لأول مرة منذ 2017.. الزمالك يتصدر التصنيف في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد