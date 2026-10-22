وزير البترول: سداد مستحقات الشركاء الأجانب ساهم في وقف تراجع الإنتاج وضمان إمدادات الطاقة

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع النقل الجماعي شهد تطورات ملحوظة، مشيرًا إلى إمكانية التوسع في استخدام وسائل نقل لا تعتمد على الوقود التقليدي، بما يحقق فوائد للمواطنين ويسهم في ترشيد استهلاك الطاقة.

وقال كريم بدوي، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى مصر، أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب يمثل عاملًا مهمًا في دعم الإنتاج، مؤكدًا أنه لولا سداد هذه المستحقات لاستمر تراجع الإنتاج، الذي بلغ نحو 2.2 مليار قدم مكعب.

احتياجات محطات الكهرباء

وتابع أن توفير إمدادات الغاز الطبيعي كان ضروريًا لتمكين الدولة من تلبية احتياجات محطات الكهرباء والمنازل والمصانع، بما يدعم استقرار إمدادات الطاقة واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.