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1.6 تريليون جنيه.. الرئيس السيسي يسأل الوزير عن مديونية البترول
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

1.6 تريليون جنيه.. الرئيس السيسي يسأل الوزير عن مديونية البترول

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمد كمال

كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول، خلال حديث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمنتدى مصر 2026 أن مديونية قطاع البترول بلغت تريليونًا و600 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2026.

مديونية قطاع البترول بلغت تريليونًا و600 مليار جنيه

وجاء ذلك خلال مناقشة الرئيس السيسي ملف مديونيات قطاع الطاقة، إذ سأل وزير البترول عن إجمالي المديونية المستحقة على القطاع، ليرد الوزير بأن حجمها وصل إلى 1.6 تريليون جنيه حتى نهاية يونيو 2026.

وتطرق الرئيس إلى العلاقة المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، متسائلًا عن أسباب عدم سداد وزارة الكهرباء مستحقات الوقود الذي تحصل عليه من قطاع البترول، رغم الحديث عن الجهود المبذولة في إدارة الموازنة العامة للدولة.

وقال السيسي إن وزير المالية يتحدث عن الموازنة العامة للدولة والجهود المبذولة فيها، متسائلًا عن سبب عدم حصول قطاع البترول على مستحقاته من الكهرباء لسداد المديونية، إذا كانت وزارة الكهرباء لا تمتلك الأموال اللازمة لذلك.

وشدد الرئيس على ضرورة أن تختلف المفردات المستخدمة في الحديث أمام المواطنين خلال المنتديات عن تلك التي تُستخدم في الاجتماعات المغلقة، قائلًا: «لو سمحتوا مفردات الكلام اللي تتقال للناس في المنتدى تكون غير اللي تتقال في المكتب عندي».

وفي سياق متصل، سأل الرئيس وزير الكهرباء عما إذا كانت الوزارة تسدد لقطاع البترول قيمة الوقود الذي تحصل عليه، فأجاب الوزير بالنفي.

مديونية البترول قطاع الكهرباء الرئيس السيسي منتدى مصر 2026

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