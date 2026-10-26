محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

احتفل الطالب حمزة أحمد منسي، نجل الشهيد البطل أحمد منسي، بتخرجه من المدرسة الدولية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ضمن دفعة 2026 التي ضمت 182 طالبًا وطالبة، وذلك خلال احتفالية شهدت حضور المهندس أيمن إبراهيم عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، وعدد من القيادات التعليمية ومسؤولي برامج التعليم الدولي، إلى جانب أولياء أمور الخريجين.

وشهدت الاحتفالية لفتة تقديرية لأبناء الشهداء، حيث كرم محافظ الإسكندرية الطالب حمزة أحمد منسي، نجل الشهيد البطل أحمد منسي، وأهداه درع المحافظة، فيما قدّم رئيس الأكاديمية العربية درع الأكاديمية للطالب، تقديرا لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن، تأكيدا على الاعتزاز بأبنائهم وحرصا على دعمهم في مسيرتهم التعليمية والمستقبلية.

وحضر الاحتفالية الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، وأنجي الشافعي، مدير برامج الشهادة البريطانية، وماجدة سماقية، مستشار رئيس الأكاديمية لبرامج التعليم الدولي، وعزة حسن، مدير برنامج الشهادة الأمريكية، والدكتورة جيهان البنهاوي، مدير شؤون الطلاب بالمدرسة الدولية.

وأشاد المحافظ بالرؤية التعليمية التي تتبناها برامج التعليم الدولي بالأكاديمية العربية، والتي تمتد خبراتها لأكثر من 35 عامًا، وأسهمت في إعداد أجيال من الطلاب المتميزين، من خلال توفير بيئة تعليمية متطورة تجمع بين جودة التعليم وتنمية المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل، بما يعزز قدرة الخريجين على المنافسة والمشاركة الفعالة في خدمة الوطن والأمة العربية.