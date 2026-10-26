قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟.. الإفتاء توضح حكم تأخيرها إلى منتصف الليل
هونر تكتسح سوق أندرويد في 2026.. سلسلة Magic 9 تهزم جميع المنافسين
أنباء عن مقتل قيادي بارز بفيلق القدس الإيراني و4 خبراء عسكريين في غارة باليمن
‏ترامب: نكن كل الاحترام للشعب الليبي وتضحياته في القتال ضد داعش
دار الإفتاء: يجوز للمرأة وضع العطر عند ذهابها للمسجد بشرط أمن الفتنة
أنا قد أبوكي.. معجبة عمرو دياب: حبي للهضبة عفوي
جاي هنا ليه؟.. أحمد فتوح يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل أزمته مع جماهير الزمالك
باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي
ترامب يدعو الإسرائيليين للتصويت لنتنياهو في انتخابات الثلاثاء: علينا إنهاء المهمة معا
فينيسيوس جونيور يسخر من برشلونة بعد فوز ريال مدريد في الكلاسيكو
سعد الدين الهلالي: مولد السيد البدوي يستقطب 2 مليون زائر.. والخلاف الفقهي لا يبرر الصدام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه
محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه
ميرنا محمود

احتفل الطالب حمزة أحمد منسي، نجل الشهيد البطل أحمد منسي، بتخرجه من المدرسة الدولية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ضمن دفعة 2026 التي ضمت 182 طالبًا وطالبة، وذلك خلال احتفالية شهدت حضور المهندس أيمن إبراهيم عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، وعدد من القيادات التعليمية ومسؤولي برامج التعليم الدولي، إلى جانب أولياء أمور الخريجين.

وشهدت الاحتفالية لفتة تقديرية لأبناء الشهداء، حيث كرم محافظ الإسكندرية الطالب حمزة أحمد منسي، نجل الشهيد البطل أحمد منسي، وأهداه درع المحافظة، فيما قدّم رئيس الأكاديمية العربية درع الأكاديمية للطالب، تقديرا لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن، تأكيدا على الاعتزاز بأبنائهم وحرصا على دعمهم في مسيرتهم التعليمية والمستقبلية.

وحضر الاحتفالية الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، وأنجي الشافعي، مدير برامج الشهادة البريطانية، وماجدة سماقية، مستشار رئيس الأكاديمية لبرامج التعليم الدولي، وعزة حسن، مدير برنامج الشهادة الأمريكية، والدكتورة جيهان البنهاوي، مدير شؤون الطلاب بالمدرسة الدولية.

وأشاد المحافظ بالرؤية التعليمية التي تتبناها برامج التعليم الدولي بالأكاديمية العربية، والتي تمتد خبراتها لأكثر من 35 عامًا، وأسهمت في إعداد أجيال من الطلاب المتميزين، من خلال توفير بيئة تعليمية متطورة تجمع بين جودة التعليم وتنمية المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل، بما يعزز قدرة الخريجين على المنافسة والمشاركة الفعالة في خدمة الوطن والأمة العربية.

الطالب حمزة أحمد منسي حمزة أحمد منسي الشهيد البطل أحمد منسي لأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب بعد صعود الدولار.. بكام عيار 21؟

راتب الزوجة

هل يجوز للزوج الحصول على جزء من راتب زوجته الموظفة؟.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

مي عز الدين

برشاقة ملفتة.. مي عز الدين تبهر متابعيها في أحدث ظهور

هل تلوث الهواء يسبب سرطان الرئة لدى غير المدخنين؟

هل تلوث الهواء يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين؟.. طبيب يفجر مفاجأة

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد