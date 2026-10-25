مصير رباعي الزمالك أمام المقاولون العرب.. هل يقرر معتمد جمال استبعاد فتوح والزناري وشريف ومنسي؟

تسيطر حالة من الترقب على موقف رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ناصر منسي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وأحمد شريف، من المشاركة في مباراة المقاولون العرب المقبلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

هل يقرر معتمد جمال استبعاد فتوح والزناري وشريف ومنسي

وتأتي التساؤلات بشأن موقف الرباعي في ظل الأزمة الأخيرة التي شهدت توقيع عقوبات مالية على أحمد فتوح ومصطفى الزناري وأحمد شريف، عقب واقعة السهر خلال رحلة الفريق إلى رواندا، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول إمكانية استبعادهم من المواجهة المقبلة.

ووفقًا للتقارير المتداولة، لم يصدر قرار رسمي معلن باستبعاد الثلاثي من مباراة المقاولون العرب، بينما يبقى حسم مشاركتهم مرتبطًا برؤية معتمد جمال، المدير الفني للفريق، واحتياجاته الفنية خلال اللقاء.



في المقابل، يترقب ناصر منسي موقفه من حسابات الجهاز الفني، في ظل الجدل الذي أثير مؤخرًا حول ملف الانضباط داخل الفريق، لتبقى الصورة النهائية بشأن الرباعي مرهونة بقرارات الجهاز الفني قبل المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، وسط سعي الجهاز الفني لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ومن المنتظر أن يتحدد الموقف النهائي للاعبين وفقًا لاختيارات الجهاز الفني والقائمة التي سيعتمد عليها الزمالك في المواجهة المقبلة، في ظل أهمية المباراة ورغبة الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية.