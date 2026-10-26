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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هونر تكتسح سوق أندرويد في 2026.. سلسلة Magic 9 تهزم جميع المنافسين

Honor Magic 9
Honor Magic 9
شيماء عبد المنعم

حققت سلسلة هواتف هونر Magic 9 إنجازا لافتا في سوق الهواتف الذكية، بعدما تجاوزت مبيعاتها التراكمية مبيعات جميع الهواتف الرائدة العاملة بنظام أندرويد التي طرحت خلال عام 2026، وفقا لما أعلنه جوان هايتاو، الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي في شركة هونر.

وأوضح هايتاو أن الأرقام تشمل المبيعات المسجلة حتى الأسبوع الثاني والأربعين من العام، مع احتساب جميع الهواتف الرائدة العاملة بنظام أندرويد التي أطلقت خلال 2026، بغض النظر عن موعد طرح كل جهاز في الأسواق.

وأضاف أن المبيعات اليومية لسلسلة Magic 9 تواصل الاقتراب من المنتج الذي يحتل المركز الثاني على مستوى مجموعة هواتف هونر بالكامل، معتبرا أن هذا الأداء يمثل سابقة في تاريخ الشركة.

 

390 ألف عملية تفعيل تعزز صدارة السلسلة

بدوره، دعم المسرب التقني المعروف باسم Digital Chat Station هذه التصريحات ببيانات التفعيل، مشيرا إلى أن الطرازات الثلاثة من سلسلة Honor Magic 9 سجلت مجتمعة نحو 390 ألف عملية تفعيل حتى الأسبوع الثاني والأربعين، وهو أعلى رقم بين الهواتف الرائدة الجديدة العاملة بنظام أندرويد التي أطلقت خلال العام.

وكانت هونر قد بدأت بيع الهواتف مباشرة بعد إطلاقها في الصين يوم 28 سبتمبر، فيما تصدرت السلسلة مبيعات هواتف أندرويد خلال عطلة العيد الوطني الصيني، مع نفاد مخزون عدد من الإصدارات.

وأرجعت الشركة الإقبال إلى عاملين رئيسيين، هما الكاميرات المطورة بالتعاون مع شركة ARRI المتخصصة في تقنيات التصوير السينمائي، والأسعار التنافسية التي تقل عن أسعار العديد من الأجهزة المنافسة.

Honor Magic 9

ثلاثة هواتف وأسعار تبدأ من 675 دولارا

تضم السلسلة ثلاثة طرازات هي Honor Magic 9 وHonor Magic 9 Super Edition وHonor Magic 9 Pro Max.

وتبدأ الأسعار في الصين من 4499 يوانا، أي ما يعادل نحو 675 دولارا، بينما يمكن أن ينخفض السعر إلى 3999 يوانا، أو قرابة 600 دولار.

 

Honor Magic 9 Pro Max.. تركيز على التصوير السينمائي

تراهن هونر بصورة خاصة على هاتف Honor Magic 9 Pro Max لتعزيز مكانة السلسلة في مجال التصوير، إذ يأتي بنظام كاميرات مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل، جرى تطويره بالتعاون مع ARRI، إلى جانب تثبيت صور مصنف وفق معيار CIPA 8.0 وشريحة التصوير Yuguang H1 المطورة داخليا.

وتقول الشركة إنها أعادت تصميم منظومة معالجة الفيديو في الهاتف، مضيفة منحنى الألوان السينمائي ARRI LogC3، الذي تصفه بأنه الأقرب إلى المظهر البصري للأفلام السينمائية.

كما يتيح الهاتف استيراد ملفات الألوان الـ87 المعروفة باسم ARRI Look، بما يسمح بتطبيق أنماط لونية مستوحاة من السينما أثناء التصوير، دون الحاجة بالضرورة إلى إجراء تعديلات لاحقة للحصول على المظهر المطلوب.

وتصف هونر الهاتف بأنه أقوى هاتف رائد في تاريخها، في إطار سعيها إلى المنافسة في الفئة العليا من سوق الهواتف الذكية.

 

موعد وصول Honor Magic 9 إلى أوروبا

على صعيد التوافر العالمي، تشير المواقع الرسمية لهونر في المملكة المتحدة وفرنسا إلى أن السلسلة تستعد للطرح في أوروبا خلال يناير 2027.

ولم تعلن الشركة حتى الآن موعدا محددا للإطلاق أو الأسعار الأوروبية، لكن العملاء في المملكة المتحدة يمكنهم تسجيل اهتمامهم بالهواتف عبر الموقع الرسمي للشركة

مبيعات هواتف أندروي Honor Magic 9 هواتف هونر سلسلة Magic 9

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