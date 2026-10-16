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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

معالج قوي وتبريد بمروحتين.. هونر تكشف عن سعر Win 2 قبل إطلاقه رسميا

Honor Win 2
Honor Win 2
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة هونر عن السعر المبدئي لهاتفها الجديد Honor Win 2، قبل أقل من أسبوع على موعد إطلاقه الرسمي في الصين، مع مجموعة من المواصفات التي تستهدف عشاق الألعاب.

تشمل مواصفات Honor Win 2 معالجا رائدا من كوالكوم، وشاشة بدقة 2K ومعدل تحديث يبلغ 185 هرتز، إلى جانب بطارية ضخمة ونظام تبريد نشط يعتمد على مروحتين.

ونشر جوان هايتاو، الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي في هونر، ملصقا ترويجيا للهاتف يحدد سعره عند 5499 يوانا صينيا بعد تطبيق الدعم الحكومي، الذي يوفر تخفيضات على أسعار بعض المنتجات المؤهلة، بما فيها الأجهزة الإلكترونية.

وبذلك، يتوقع أن يكون السعر الأساسي للهاتف أعلى من الرقم المعلن بعد الدعم، إلا أن الشركة لم تكشف حتى الآن عن سعره الرسمي قبل الخصم.

ومن المقرر أن تطلق هونر الهاتف في 21 أكتوبر الجاري، خلال فعالية Honor Win Gaming Universe Carnival في الصين.

مواصفات Honor Win 2.. معالج قوي وتبريد بمروحتين
 

أكدت المواد الترويجية للهاتف عددا من مواصفاته الرئيسية، أبرزها الاعتماد على معالج Snapdragon 8 Elite Extreme 6، إلى جانب نظام تبريد نشط مزود بمروحتين، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الحرارة أثناء جلسات اللعب الطويلة.

ويأتي الهاتف بشاشة بدقة 2K ومعدل تحديث يبلغ 185 هرتز، ما يوفر سلاسة مرتفعة في عرض الحركة، وهي ميزة مهمة في ألعاب التصويب والألعاب التنافسية التي تتطلب استجابة سريعة.

كما يضم بطارية بسعة 10100 مللي أمبير، توفر سعة كبيرة للاستخدام الممتد، خصوصا أثناء تشغيل الألعاب التي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة.

Honor Win 2

مقارنة Honor Win 2 بالجيل السابق


يأتي Honor Win 2 امتدادا لهاتف Honor Win الأصلي، الذي طرح العام الماضي ببطارية سعتها 10000 مللي أمبير، وشاشة بمعدل تحديث 185 هرتز، ومروحة تبريد مدمجة.

ويحتفظ الجيل الجديد بالأساس نفسه، لكنه يقدم مجموعة من التحسينات، تشمل:

- البطارية: ارتفعت السعة من 10000 إلى 10100 مللي أمبير.
- التبريد: إضافة مروحة ثانية إلى نظام التبريد النشط.
- المعالج: ترقية منصة المعالجة إلى الجيل الجديد المعلن عنه.
- الشاشة: الاحتفاظ بمعدل تحديث يبلغ 185 هرتز.
 

وتعكس هذه التغييرات تركيز هونر على تحسين الأداء الحراري وزيادة قدرة الهاتف على التعامل مع أحمال الألعاب، مع الإبقاء على معدل تحديث الشاشة نفسه الموجود في الجيل السابق.

تصميم Honor Win 2 وخيارات الذاكرة والتخزين
 

فتحت هونر بالفعل باب الطلبات المسبقة لسلسلة Honor Win 2 في الصين، كما تتضمن قوائم المتجر هاتفي Honor Win RT 2 وHonor Win Turbo 2.

ويتوافر Honor Win 2 بثلاثة خيارات لونية، هي الأسود، والأبيض الفضى، والابيض المتدرج بالاحمر والازرق.

أما من حيث الذاكرة والتخزين، فتخطط الشركة لطرحه بخمسة تكوينات مختلفة:

- بسعة 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت للتخزين.
- بسعة 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت للتخزين.
- بسعة 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت للتخزين.
- بسعة 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت للتخزين.
- بسعة 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت للتخزين.
 

ولم تعلن هونر حتى الآن عن السعر المستقل لكل إصدار من هذه الإصدارات.

وعلى مستوى التصميم الخلفي، يعتمد الهاتف على وحدة كاميرات أفقية بتصميم شبكي، مع حواف رأسية وإضاءة RGB بجوار مروحة التبريد، بينما يأتي الغطاء الخلفي بنقوش مستوحاة من شكل السحب.

موعد إطلاق Honor Win 2 والأسواق المستهدفة


من المقرر الكشف رسميا عن Honor Win 2 في الصين يوم 21 أكتوبر، ضمن فعالية مخصصة للألعاب، فيما لم تؤكد الشركة حتى الآن خطط طرح الهاتف في الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أيضا أن تكشف هونر خلال الفعالية نفسها عن جهاز Honor Win Tablet اللوحي، في إطار توسيع منتجاتها الموجهة إلى عشاق الألعاب.

سعر Win 2 Honor Win 2 هونر مواصفات Honor Win 2

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