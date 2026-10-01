بكاميرات 200 ميجابكسل ومعالج متطور .. هونر تكشف عن هاتفها الأقوى

كشفت شركة هونر Honor، رسميا عن هاتفها الجديد Magic 9 Pro Max في الصين، ضمن فعاليات حفل Magic Grand Ceremony الذي أقامته الشركة في بكين، إلى جانب هاتفي Magic 9 وMagic 9 Super Edition.

ويجمع الهاتف بين نظام كاميرات مزدوج بدقة 200 ميجابكسل جرى تطويره وضبطه بالتعاون مع شركة ARRI، ومعالج Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 بتقنية تصنيع 2 نانومتر، وبطارية ضخمة مع شحن سريع بقدرة 100 وات.

كاميرتان بدقة 200 ميجابكسل بالتعاون مع ARRI



يأتي هاتف Magic 9 Pro Max بنظام تصوير خلفي يضم كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل، إحداهما رئيسية والأخرى للتقريب، مع دمج العتاد مع شريحة التصوير الخاصة بـ هونر والمسماة Honor Drive H1.

وتعتمد الشريحة على تقنية تصنيع 6 نانومتر، وتوفر كفاءة تصل إلى 18.8 تريليون عملية في الثانية لكل وات، كما تتولى معالجة الصور وتقليل الضوضاء دون فقدان البيانات في نطاق RAW للحفاظ على مزيد من التفاصيل.

هاتف Magic 9 Pro Max

وتستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعرا كبيرا بحجم 1/1.28 بوصة مع فتحة عدسة f/1.57، إلى جانب نظام تثبيت بصري بمستوى مثبتات الكاميرات الاحترافية وفق معيار CIPA 8.0.

وتقول هونر إن نظام التثبيت قادر على تعويض الحركة بزاوية تصل إلى 3 درجات، بما يساعد على الحصول على صور أكثر ثباتا، سواء عند تصوير الأشخاص أو المناظر الطبيعية.

أما الكاميرا الثانية بدقة 200 ميجابكسل، فهي عدسة تقريب مخصصة للتصوير الليلي، وتستخدم مستشعرا بحجم 1/1.4 بوصة وفتحة f/2.6، مع نظام تثبيت CIPA 8.0 ومحرك AiMAGE لتحسين حدة الصور.

ويضم الهاتف أيضا كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وفتحة f/2.0، إلى جانب كاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد.

وفي الواجهة الأمامية، يأتي الهاتف بكاميرا بدقة 55 ميجابكسل مع مستشعر مربع، ما يسمح بالتصوير بنسب عرض مختلفة مثل 1:1 و16:9 و9:16 دون الحاجة إلى تدوير الهاتف.

مزايا تصوير فيديو مستوحاة من السينما



لا تقتصر شراكة هونر مع ARRI على العتاد، إذ يدعم الهاتف نظام ARRI LogC3 لتصوير الفيديو، ما يمنح المستخدم مرونة أكبر في تعديل الألوان بعد التصوير.

كما يضم الهاتف 87 نمطا لونيا رسميا من ARRI يمكن تطبيقها على مقاطع الفيديو، إلى جانب وضع ARRI Master Mode الذي يتضمن إعدادات مثل Venice وSouthern Fujian.

ومن المزايا الأخرى وضع ARRI Movie Live الذي يصور الفيديو بنسبة سينمائية تبلغ 2.39:1، مع استمرار الهاتف في التسجيل لمدة 3 ثوان بعد الضغط على زر التصوير، ما يسمح بالتقاط مقطع قصير بدلا من صورة واحدة.

وتدعم هونر أيضا عدسات تقريب خارجية للهاتف، أبرزها G500 التي تعمل مع عدسة الهاتف ذات البعد البؤري 85 ملم لتوفير بعد بؤري مكافئ يصل إلى 500 ملم، إلى جانب عدسة G200 الأصغر وزنا، والتي تبلغ 88 جراما وتوفر بعدا بؤريا مكافئا يصل إلى 200 ملم.

هاتف Magic 9 Pro Max

وتباع هذه الملحقات بشكل منفصل، إلى جانب حزمة فيديو احترافية من SmallRig توفر نقاط تثبيت وواجهات توسعة إضافية للهاتف.

شاشة ساطعة وهيكل معدني



يأتي Magic 9 Pro Max بشاشة OLED قياس 6.8 بوصة تحمل اسم Black Diamond، وتصل درجة سطوعها القصوى إلى 10000 شمعة، مع معدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز وتقنية تعتيم PWM بتردد 4320 هرتز.

وتستخدم الشاشة طبقة حماية مكونة من 5,600 طبقة من نيتريد السيليكون، وتقول هونر إنها توفر مقاومة للخدوش أعلى بـ15 مرة ومقاومة للسقوط أعلى بـ25 مرة مقارنة بالزجاج المستخدم في معيار المقارنة الخاص بها.

ويأتي الهاتف بهيكل معدني بالكامل مع مقاومة للماء والغبار وفق تصنيفات IP68 وIP69 وIP69K، كما يدعم فتح القفل عبر التعرف ثلاثي الأبعاد على الوجه ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية ثلاثي الأبعاد.

ويضيف نظام MagicOS زرا مخصصا للذكاء الاصطناعي، بينما يستطيع المساعد الذكي YOYO تسجيل أبرز لحظات الفيديو بضغطة واحدة.

معالج 2 نانومتر وبطارية ضخمة



يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 المصنوع بتقنية 2 نانومتر، وتصل سرعة أنوية المعالج إلى 5 جيجاهرتز.

وزودت هونر الهاتف ببطارية بسعة 8600 مللي أمبير في الساعة، مع محتوى سيليكون يصل إلى 40% وكثافة طاقة تبلغ 1000 وات في الساعة لكل لتر.

ويدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 100 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات، إلى جانب شحن لاسلكي للسيارة بقدرة 50 وات مع السيارات المتوافقة.

سعر Honor Magic 9 Pro Max

يتوافر هاتف Honor Magic 9 Pro Max بأربعة إصدارات من حيث الذاكرة والتخزين بسعة:

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: نحو 968 دولارا.

12 جيجابايت + 512 جيجابايت: نحو 1043 دولارا.

16 جيجابايت + 512 جيجابايت: نحو 1117 دولارا.

16 جيجابايت + 1 تيرابايت: نحو 1266 دولارا.

حزمة المصور المحترف: نحو 1639 دولارا.