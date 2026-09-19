قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحبس سنة لصانعة محتوى روجت لتعدد الأزواج والإنجاب غير المنسوب
بعد الجدل.. محافظة القاهرة: شجرة المعادي سقطت بشكل طبيعي ولم تقطع
الأعلى للإعلام يقر إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين.. ونواب يشيدون
شروط وضوابط التقديم.. الأوقاف تفتح باب التقدم لمسابقة الإيفاد الدائم لأئمة المساجد
الإسكان تعلن فتح باب التقدم لـ25 ألف وحدة سكنية غدا | تفاصيل
مدفيديف يلوّح برد روسي عسكري على العقوبات الأمريكية الجديدة
جبته ليه؟.. إكرامي يتساءل عن سبب عدم مشاركة هذا اللاعب مع الأهلي
الداخلية تداهم أوكار الجريمة.. مصرع 5 عناصر وضبط مخدرات بـ192 مليون جنيه
3 بدائل للاختيار.. التعليم العالي تعلن حل مشكلة المتقدمين لكلية الطب بجامعة شرق بورسعيد
نائب محافظ قنا يتابع ملفات التصالح والمتغيرات المكانية "أون لاين"
نجل بايدن يطرح تساؤلات بشأن عٍلم إسرائيل المسبق بهجوم 7 أكتوبر
اجتماع حاسم في الزمالك غدا.. المستحقات وملفات مهمة على طاولة مجلس الإدارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هونر تكشف الأجهزة المؤهلة لتحديث MagicOS 11.. هل هاتفك بينهم؟

هونر
هونر
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة هونر عن تفاصيل تحديث MagicOS 11، إلى جانب قائمة الأجهزة المؤهلة للحصول على النظام الجديد ومراحل طرحه، بما يشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية.

ويأتي MagicOS 11 المستند إلى أندرويد 17 مع مجموعة من التحسينات التي تستهدف تجربة الاستخدام، بدءا من واجهة أكثر سلاسة، وصولا إلى تطوير مساعد الذكاء الاصطناعي YOYO ليصبح أكثر سهولة في الاستخدام.

3 مراحل لطرح MagicOS 11
 

كشفت هونر عن تفاصيل التحديث خلال فعالية HGDC 2026، لكنها لم تحدد موعدا دقيقا لوصول النسخة المستقرة إلى كل جهاز.

وبدلا من ذلك، قسمت الشركة الأجهزة المؤهلة إلى 3 دفعات، تختلف مرحلة التحديث لكل منها.

وتبدأ الدفعة الأولى في الحصول على النسخة المستقرة من MagicOS 11، بينما تبدأ الدفعة الثانية مرحلة الاختبار التجريبي المغلق.

أما الأجهزة الأخرى المؤهلة، فمن المقرر أن تدخل مرحلة الاختبار التجريبي خلال أكتوبر أو نوفمبر.

وتشير الشركة إلى أن مواعيد الطرح قد تختلف من منطقة إلى أخرى.

MagicOS 11

الدفعة الأولى.. النسخة المستقرة متاحة
 

الهواتف
 

Honor Magic V6

Honor Magic V5

Honor Magic 8 RSR | Porsche Design

Honor Magic 8 Pro

Honor Magic 8 Pro Air

Honor Magic 8

Honor Magic 7 RSR | Porsche Design

Honor Magic 7 Pro

Honor Magic 7

Honor 600 Pro

Honor 600 Super Edition

Honor 600 Vitality Edition

Honor WIN

Honor WIN RT

Honor GT Pro

الأجهزة اللوحية


Honor MagicPad 3 Pro

Honor MagicPad 3 Pro 12.3

الساعات الذكية


Honor Watch 6 Plus

الدفعة الثانية.. بدء الاختبار التجريبي المغلق
 

الهواتف
 

Honor Magic V3

Honor Magic 6 RSR | Porsche Design

Honor Magic 6 Ultimate Edition

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic 6

Honor 500 Pro MOLLY 20th Anniversary Limited Edition

Honor 500 Pro

Honor 500

Honor 400 Pro

Honor 400

Honor WIN Turbo

Honor Power 2

الأجهزة اللوحية


Honor MagicPad 3 12.5

Honor MagicPad 3

Honor MagicPad 2

Honor Tablet GT 2 Pro

Honor Tablet GT Pro

Honor Tablet GT

Honor Tablet V9

Honor Tablet 10 Pro

الدفعة الثالثة.. التحديثات التجريبية خلال أكتوبر ونوفمبر
 

الهواتف
 

Honor ROBOT PHONE

Honor Magic Vs3

Honor Magic V2 RSR | Porsche Design

Honor Magic V2 Ultimate Edition

Honor Magic V2

Honor Magic V Flip 2

Honor Magic 5 Ultimate Edition

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5

Honor GT

Honor 300 Ultra

Honor 300 Pro

Honor 300

Honor 200 Pro

Honor 200

Honor 100 Pro

Honor 100

Honor 90 GT

Honor Power

Honor X80 Pro Max

Honor X70 Pro Max

Honor X70 Refresh Edition

Honor X70

Honor X80i

الأجهزة اللوحية


Honor Tablet 20

Honor Tablet 10

الساعات الذكية


Honor Watch 5 Ultra

Honor Watch 5 Pro

Honor Watch 5

كيفية التسجيل في النسخة التجريبية
 

للتأكد من إمكانية التسجيل في برنامج اختبار MagicOS 11، يمكن للمستخدم التوجه إلى:

- الإعدادات > تحديث البرامج > الزاوية العلوية اليمنى > الترقية للتجربة > التسجيل في النسخة التجريبية

وتؤكد هونر أن موعد وصول التحديث قد يختلف بحسب المنطقة الجغرافية، لذلك قد لا يصل MagicOS 11 إلى جميع الأجهزة المدرجة في القائمة في الوقت نفسه.

هونر هواتف هونر أندرويد 17 تحديث MagicOS 11 الأجهزة المؤهلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

معتمد جمال

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

ترشيحاتنا

عموتة

عموتة يعود إلى القاهرة لقيادة الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك وبترول أسيوط

الزمالك

شادي محمد: الأهلي حقق فوزا كبيرا على الزمالك.. وهدفنا التتويج بكل البطولات

توتنهام

الشوط الأول.. استون فيلا يتقدم أمام توتنهام في الدوري الانجليزي

بالصور

احذر مكون موجود في بعض أنواع مشروبات الإلكتروليت.. خطر خفي قد يهدد الكلى

مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟

تركيب الرموش الصناعية يزيد خطر الإصابة بـ عث العين.. دراسة تكشف مفاجأة

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟.. طبيب تغذية يحسم الجدل

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟
هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟
هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟

بفستان عنابي وإكسسورات فاخرة.. دينا فؤاد تتألق بإطلالة أنيقة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد