هونر تكشف الأجهزة المؤهلة لتحديث MagicOS 11.. هل هاتفك بينهم؟

كشفت شركة هونر عن تفاصيل تحديث MagicOS 11، إلى جانب قائمة الأجهزة المؤهلة للحصول على النظام الجديد ومراحل طرحه، بما يشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية.
ويأتي MagicOS 11 المستند إلى أندرويد 17 مع مجموعة من التحسينات التي تستهدف تجربة الاستخدام، بدءا من واجهة أكثر سلاسة، وصولا إلى تطوير مساعد الذكاء الاصطناعي YOYO ليصبح أكثر سهولة في الاستخدام.
3 مراحل لطرح MagicOS 11
كشفت هونر عن تفاصيل التحديث خلال فعالية HGDC 2026، لكنها لم تحدد موعدا دقيقا لوصول النسخة المستقرة إلى كل جهاز.
وبدلا من ذلك، قسمت الشركة الأجهزة المؤهلة إلى 3 دفعات، تختلف مرحلة التحديث لكل منها.
وتبدأ الدفعة الأولى في الحصول على النسخة المستقرة من MagicOS 11، بينما تبدأ الدفعة الثانية مرحلة الاختبار التجريبي المغلق.
أما الأجهزة الأخرى المؤهلة، فمن المقرر أن تدخل مرحلة الاختبار التجريبي خلال أكتوبر أو نوفمبر.
وتشير الشركة إلى أن مواعيد الطرح قد تختلف من منطقة إلى أخرى.
الدفعة الأولى.. النسخة المستقرة متاحة
الهواتف
Honor Magic V6
Honor Magic V5
Honor Magic 8 RSR | Porsche Design
Honor Magic 8 Pro
Honor Magic 8 Pro Air
Honor Magic 8
Honor Magic 7 RSR | Porsche Design
Honor Magic 7 Pro
Honor Magic 7
Honor 600 Pro
Honor 600 Super Edition
Honor 600 Vitality Edition
Honor WIN
Honor WIN RT
Honor GT Pro
الأجهزة اللوحية
Honor MagicPad 3 Pro
Honor MagicPad 3 Pro 12.3
الساعات الذكية
Honor Watch 6 Plus
الدفعة الثانية.. بدء الاختبار التجريبي المغلق
الهواتف
Honor Magic V3
Honor Magic 6 RSR | Porsche Design
Honor Magic 6 Ultimate Edition
Honor Magic 6 Pro
Honor Magic 6
Honor 500 Pro MOLLY 20th Anniversary Limited Edition
Honor 500 Pro
Honor 500
Honor 400 Pro
Honor 400
Honor WIN Turbo
Honor Power 2
الأجهزة اللوحية
Honor MagicPad 3 12.5
Honor MagicPad 3
Honor MagicPad 2
Honor Tablet GT 2 Pro
Honor Tablet GT Pro
Honor Tablet GT
Honor Tablet V9
Honor Tablet 10 Pro
الدفعة الثالثة.. التحديثات التجريبية خلال أكتوبر ونوفمبر
الهواتف
Honor ROBOT PHONE
Honor Magic Vs3
Honor Magic V2 RSR | Porsche Design
Honor Magic V2 Ultimate Edition
Honor Magic V2
Honor Magic V Flip 2
Honor Magic 5 Ultimate Edition
Honor Magic 5 Pro
Honor Magic 5
Honor GT
Honor 300 Ultra
Honor 300 Pro
Honor 300
Honor 200 Pro
Honor 200
Honor 100 Pro
Honor 100
Honor 90 GT
Honor Power
Honor X80 Pro Max
Honor X70 Pro Max
Honor X70 Refresh Edition
Honor X70
Honor X80i
الأجهزة اللوحية
Honor Tablet 20
Honor Tablet 10
الساعات الذكية
Honor Watch 5 Ultra
Honor Watch 5 Pro
Honor Watch 5
كيفية التسجيل في النسخة التجريبية
للتأكد من إمكانية التسجيل في برنامج اختبار MagicOS 11، يمكن للمستخدم التوجه إلى:
- الإعدادات > تحديث البرامج > الزاوية العلوية اليمنى > الترقية للتجربة > التسجيل في النسخة التجريبية
وتؤكد هونر أن موعد وصول التحديث قد يختلف بحسب المنطقة الجغرافية، لذلك قد لا يصل MagicOS 11 إلى جميع الأجهزة المدرجة في القائمة في الوقت نفسه.