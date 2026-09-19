هونر تكشف الأجهزة المؤهلة لتحديث MagicOS 11.. هل هاتفك بينهم؟

كشفت شركة هونر عن تفاصيل تحديث MagicOS 11، إلى جانب قائمة الأجهزة المؤهلة للحصول على النظام الجديد ومراحل طرحه، بما يشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية.

ويأتي MagicOS 11 المستند إلى أندرويد 17 مع مجموعة من التحسينات التي تستهدف تجربة الاستخدام، بدءا من واجهة أكثر سلاسة، وصولا إلى تطوير مساعد الذكاء الاصطناعي YOYO ليصبح أكثر سهولة في الاستخدام.

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3 مراحل لطرح MagicOS 11



كشفت هونر عن تفاصيل التحديث خلال فعالية HGDC 2026، لكنها لم تحدد موعدا دقيقا لوصول النسخة المستقرة إلى كل جهاز.

وبدلا من ذلك، قسمت الشركة الأجهزة المؤهلة إلى 3 دفعات، تختلف مرحلة التحديث لكل منها.

وتبدأ الدفعة الأولى في الحصول على النسخة المستقرة من MagicOS 11، بينما تبدأ الدفعة الثانية مرحلة الاختبار التجريبي المغلق.

أما الأجهزة الأخرى المؤهلة، فمن المقرر أن تدخل مرحلة الاختبار التجريبي خلال أكتوبر أو نوفمبر.

وتشير الشركة إلى أن مواعيد الطرح قد تختلف من منطقة إلى أخرى.

MagicOS 11

الدفعة الأولى.. النسخة المستقرة متاحة



الهواتف



Honor Magic V6

Honor Magic V5

Honor Magic 8 RSR | Porsche Design

Honor Magic 8 Pro

Honor Magic 8 Pro Air

Honor Magic 8

Honor Magic 7 RSR | Porsche Design

Honor Magic 7 Pro

Honor Magic 7

Honor 600 Pro

Honor 600 Super Edition

Honor 600 Vitality Edition

Honor WIN

Honor WIN RT

Honor GT Pro

الأجهزة اللوحية



Honor MagicPad 3 Pro

Honor MagicPad 3 Pro 12.3

الساعات الذكية



Honor Watch 6 Plus

الدفعة الثانية.. بدء الاختبار التجريبي المغلق



الهواتف



Honor Magic V3

Honor Magic 6 RSR | Porsche Design

Honor Magic 6 Ultimate Edition

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic 6

Honor 500 Pro MOLLY 20th Anniversary Limited Edition

Honor 500 Pro

Honor 500

Honor 400 Pro

Honor 400

Honor WIN Turbo

Honor Power 2

الأجهزة اللوحية



Honor MagicPad 3 12.5

Honor MagicPad 3

Honor MagicPad 2

Honor Tablet GT 2 Pro

Honor Tablet GT Pro

Honor Tablet GT

Honor Tablet V9

Honor Tablet 10 Pro

الدفعة الثالثة.. التحديثات التجريبية خلال أكتوبر ونوفمبر



الهواتف



Honor ROBOT PHONE

Honor Magic Vs3

Honor Magic V2 RSR | Porsche Design

Honor Magic V2 Ultimate Edition

Honor Magic V2

Honor Magic V Flip 2

Honor Magic 5 Ultimate Edition

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5

Honor GT

Honor 300 Ultra

Honor 300 Pro

Honor 300

Honor 200 Pro

Honor 200

Honor 100 Pro

Honor 100

Honor 90 GT

Honor Power

Honor X80 Pro Max

Honor X70 Pro Max

Honor X70 Refresh Edition

Honor X70

Honor X80i

الأجهزة اللوحية



Honor Tablet 20

Honor Tablet 10

الساعات الذكية



Honor Watch 5 Ultra

Honor Watch 5 Pro

Honor Watch 5

كيفية التسجيل في النسخة التجريبية



للتأكد من إمكانية التسجيل في برنامج اختبار MagicOS 11، يمكن للمستخدم التوجه إلى:

- الإعدادات > تحديث البرامج > الزاوية العلوية اليمنى > الترقية للتجربة > التسجيل في النسخة التجريبية

وتؤكد هونر أن موعد وصول التحديث قد يختلف بحسب المنطقة الجغرافية، لذلك قد لا يصل MagicOS 11 إلى جميع الأجهزة المدرجة في القائمة في الوقت نفسه.