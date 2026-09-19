ترامب يمنع مراسلي MSNOW من دخول البيت الأبيض.. والشبكة: المكان ملك الشعب الأمريكي

أعلنت شبكة MSNOW أن مراسليها مُنعوا من دخول البيت الأبيض، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع صحفيي الشبكة، إلى جانب صحفيي «CNN» و«Politico»، من تغطية أخبار البيت الأبيض، بدعوى نشر «أخبار كاذبة».

البيت الابيض ملك للشعب الأمريكي

وأكدت الشبكة، وفقاً لـ«رويترز»، أنها ستتخذ خطوات لحماية حقوقها المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، مشددة على أن البيت الأبيض «ملك للشعب الأمريكي»، وأن القرارات التي تُتخذ داخله ممولة من أموال دافعي الضرائب.

يأتي منع مراسلي الشبكة في أعقاب تصعيد ترامب ضد عدد من المؤسسات الإعلامية، على خلفية خلافات بشأن التغطية الصحفية لأخبار الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض.