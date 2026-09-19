قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 ملايين مستفيد في 3 سنوات.. تفاصيل خطة الاتصالات لتوسيع التدريب على الذكاء الاصطناعي
الاتحادان المصري والنرويجي يفتتحان دورة تدريب كره القدم النسائية
حريق قرب مطار الرياض.. اشتعال خزان وقود تابع لأرامكو واضطراب حركة الطيران
القومي لحقوق الإنسان: حماية الأطفال رقميا لا تعني تقييد حقوقهم
نتنياهو في زيارة خاطفة لأمريكا.. لا لقاء مع ترامب وإلغاء مفاجئ لاجتماعه مع إيلون ماسك
2000 ناقلة وسفينة.. مسئول أمريكي: مليار برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأشهر الأخيرة
خبير: الخلافات الصينية الأمريكية هيكلية.. واللقاء المرتقب يحدد مسار العلاقات
ترامب يمنع مراسلي MSNOW من دخول البيت الأبيض.. والشبكة: المكان ملك الشعب الأمريكي
لامين يامال: أشاهد مباريات ريال مدريد وأتمنى دائما خسارتهم
بمشاركة مرموش.. أستون فيلا يهزم توتنهام 3-2 في الدوري الانجليزي
تبدأ من 20 جنيها.. اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا وجنوب أفريقيا
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يمنع مراسلي MSNOW من دخول البيت الأبيض.. والشبكة: المكان ملك الشعب الأمريكي

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أعلنت شبكة MSNOW أن مراسليها مُنعوا من دخول البيت الأبيض، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع صحفيي الشبكة، إلى جانب صحفيي «CNN» و«Politico»، من تغطية أخبار البيت الأبيض، بدعوى نشر «أخبار كاذبة».

البيت الابيض ملك للشعب الأمريكي 

وأكدت الشبكة، وفقاً لـ«رويترز»، أنها ستتخذ خطوات لحماية حقوقها المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، مشددة على أن البيت الأبيض «ملك للشعب الأمريكي»، وأن القرارات التي تُتخذ داخله ممولة من أموال دافعي الضرائب.

يأتي منع مراسلي الشبكة في أعقاب تصعيد ترامب ضد عدد من المؤسسات الإعلامية، على خلفية خلافات بشأن التغطية الصحفية لأخبار الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض.

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبكة MSNOW تغطية أخبار البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

أسعار الطماطم

تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

محافظ البنك المركزي خلال اللقاء

حسن عبد الله يشارك بالاجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية الأعضاء في نظام PGC PAPSS

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

قراءة بيان البنك المركزي كمتداول

كيفية قراءة بيان البنك المركزي كمتداول (وليس كخبير اقتصادي)

بالصور

وصفة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

تكريم نجوم الفن والإعلام في مهرجان دير جيست 2026.. صور

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

احذر مكون موجود في بعض أنواع مشروبات الإلكتروليت.. خطر خفي قد يهدد الكلى

مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟

تركيب الرموش الصناعية يزيد خطر الإصابة بـ عث العين.. دراسة تكشف مفاجأة

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد