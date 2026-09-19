حريق قرب مطار الرياض.. اشتعال خزان وقود تابع لأرامكو واضطراب حركة الطيران

اندلع، اليوم السبت، حريق في خزان وقود تابع لشركة «أرامكو» بالقرب من مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وسط تصاعد كثيف للدخان الأسود وظهور ألسنة لهب في محيط المطار.

وأظهرت مشاهد متداولة تصاعد عمود ضخم من الدخان الأسود بالقرب من المطار، فيما شوهدت فرق الإطفاء وهي تعمل على السيطرة على الحريق وإخماد النيران المشتعلة في خزان الوقود.

سماع دوي انفجارات في الرياض

وتزامن الحريق مع سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية، بعد تحذيرات أصدرتها السلطات خلال ساعات الليل بشأن وجود خطر محتمل في الرياض والخرج، قبل أن تعلن لاحقًا انتهاء حالة الخطر.

وشهد مطار الملك خالد الدولي، بالتزامن مع الواقعة، اضطرابًا في حركة الطيران، تمثل في تأخر عدد من الرحلات وإلغاء رحلات أخرى.

وتأتي الواقعة في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، وما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة تؤثر على حركة الملاحة والطيران والمنشآت الحيوية.