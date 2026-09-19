الأحراز تؤجل محاكمة 7 متهمين بـ«خلية مدينة نصر» لـ 20 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 6318 لسنة 2025 جنايات أول مدينة نصر، المقيدة برقم 641 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بخلية مدينة نصر، لجلسة 20 ديسمبر المقبل، للأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2021 وحتي 26 ابريل 2023، قام المتهمون بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.