قيادي بالجبهة الوطنية: توجيهات الرئيس السيسي تضع مصر على طريق الريادة الرقمية

أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعكس رؤية متكاملة لتسريع التحول الرقمي في مصر، وربط التطور التكنولوجي بتحسين جودة حياة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الدولة على تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة.

منظومة كارت الخدمات الحكومية

وقال الجوهري، في بيان له اليوم، إن متابعة الرئيس المستمرة لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد؛ تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة حكومية أكثر تكاملًا، من خلال توحيد وتطوير قواعد البيانات ورفع كفاءة التشغيل، بما ينعكس بصورة مباشرة على المواطن عبر تسهيل الحصول على الخدمات وتقليل الإجراءات والوقت والجهد، فضلًا عن دعم قدرة الدولة على إدارة مواردها وتقديم خدماتها بصورة أكثر دقة وكفاءة.

وأضاف الجوهري، أن التوسع في الخدمات الرقمية لا يمثل مجرد تحديث تقني، وإنما يأتي في إطار إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية على أساس السرعة والشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمة، مؤكدًا أن نجاح هذا المسار يتطلب استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية وضمان حماية البيانات ورفع كفاءة الأنظمة المستخدمة.

زيادة الصادرات المصرية

وأشار القيادي بحزب الجبهة الوطنية إلى أن المستهدفات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها الوصول بالصادرات الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، تعكس حجم الفرص التي بات يوفرها الاقتصاد الرقمي أمام مصر، سواء من خلال خدمات التعهيد أو تصميم الإلكترونيات أو تصدير الخدمات التكنولوجية.

وأوضح أن التوسع في هذا القطاع يفتح مجالات جديدة أمام الشباب المصري، خاصة أصحاب المهارات الرقمية، كما يدعم توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة ويدفع نحو زيادة تدفقات العملة الأجنبية، إلى جانب تعزيز حضور الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن استهداف زيادة عدد الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات إلى 120 شركة بحلول عام 2030 يمثل بدوره مؤشرًا على توجه الدولة نحو تعميق التصنيع التكنولوجي وتوطين الصناعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، بما يقلل الاعتماد على الخارج ويدعم القدرات الإنتاجية المحلية.

وأكد الجوهري أن توجيهات الرئيس بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنشاء مراكز البيانات العملاقة تحمل أهمية اقتصادية وتنموية كبيرة، باعتبار أن امتلاك بنية رقمية قوية أصبح عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الدول، موضحا أن توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة يمكن أن يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين عمليات اتخاذ القرار وتطوير حلول أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين، مشددًا على أهمية أن يصاحب هذا التوسع اهتمام متوازٍ بالأمن السيبراني وحماية البيانات وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية.

كما ثمّن الجوهري توجيهات الرئيس المتعلقة بحماية الأطفال دون الخامسة عشرة من مخاطر المحتوى الضار على منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التحول الرقمي لا ينبغي أن ينفصل عن حماية المجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والتوعية.

وأوضح أن بناء مجتمع رقمي آمن يتطلب تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وبين وضع الأطر التي تحمي الأطفال والمستخدمين من المخاطر الرقمية، بالتوازي مع نشر الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول للمنصات الإلكترونية.

واختتم المهندس عادل الجوهري بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس بشأن التوسع في شبكات الجيل الخامس، وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات، وتطوير سوق الاتصالات، تمثل خطوات متكاملة لدعم مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر، مشيرًا إلى أن انعكاس هذه الجهود على المواطن سيظهر في صورة خدمات أسرع وأكثر كفاءة، وفرص عمل جديدة، واستثمارات أكبر، واقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، بما يتسق مع مستهدفات الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.