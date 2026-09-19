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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تدعيم خط دفاع الأهلي في يناير أولوية بعد إصابة عمرو الجزار

عمرو الجزار
عمرو الجزار
عمرو مصطفى

بدأ مسئولو النادي الأهلي التحرك مبكرًا لتدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الحاجة إلى تعزيز مركز قلب الدفاع، خاصة بعد إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي.

الأهلي يبحث عن بديل عمرو الجزار 

تأتي إصابة الجزار لتزيد من احتياجات الأهلي الدفاعية، حيث أصبحت صفقة التعاقد مع مدافع جديد ضمن الأولويات التي تدرسها إدارة الكرة قبل فتح باب الانتقالات الشتوية.

وتوجد قناعة داخل إدارة الكرة بالنادي الأهلي بأهمية التعاقد مع مدافعين اثنين خلال يناير المقبل، من أجل زيادة الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني، خاصة في ظل ضغط المباريات والمنافسة على أكثر من بطولة خلال الموسم.

وبدأت إدارة الأهلي في متابعة عدد من المدافعين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق، مع وجود أكثر من اسم مطروح على طاولة النادي، سواء من اللاعبين المحليين أو المحترفين.

وفيما يتعلق بالمدافعين المحليين، تفضل إدارة الأهلي التريث وعدم اتخاذ قرار نهائي في الوقت الحالي، مع استمرار متابعة اللاعبين المرشحين خلال عدد أكبر من مباريات الدوري، بهدف الوقوف على مستواهم بشكل أكثر دقة قبل حسم الاختيارات.

ومن المنتظر أن يتم عرض جميع الأسماء التي تحظى بمتابعة إدارة الكرة على الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، من أجل تحديد احتياجاته الفنية واختيار العناصر التي تتناسب مع طريقة لعب الأهلي وخططه خلال المرحلة المقبلة.

وتسعى إدارة النادي إلى حسم ملف تدعيم خط الدفاع مبكرًا، بما يسمح بالتحرك بصورة منظمة خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في امتلاك قائمة قوية قادرة على المنافسة محليًا وقاريًا.

عمرو الجزار الأهلي الحسين عموتة عموتة الدوري المصري

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