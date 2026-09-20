الكشف عن مرسيدس C 300 4Matic Electric عالميًا.. بهذا السعر

كشفت مرسيدس بنز رسمياً عن سيارتها الجديدة C 300 4Matic Electric في السوق الألمانية، لتسجل بذلك حضوراً جديداً في فئة السيارات السيدان الفاخرة التي تعتمد بالكامل على الطاقة الكهربائية.

وتأتي هذه الخطوة نحو التوسع في إطلاق الطرازات صديقة البيئة، حيث تجمع السيارة الجديدة بين المظهر العصري لسيارات السيدان ومجموعة واسعة من التجهيزات المتقدمة.

مرسيدس C 300 4Matic Electric

محرك مرسيدس C 300 4Matic Electric

تعتمد السيارة مرسيدس C 300 4Matic Electric على محركات كهربائية متطورة تعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات، وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 416 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 800 نيوتن/متر.

تسارع مرسيدس C 300 4Matic Electric

تسمح هذه الإمكانيات للسيارة بالوصول من ثباتها إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط، بينما يتسارع الاصدار الاعلى تجهيزًا من الناحية الفنية خلال 4.0 ثوانٍ، وذلك في نفس الوضع من 0 إلى 100 كم/س.

مرسيدس C 300 4Matic Electric

بطارية السيارة ومدى القيادة

زودت مرسيدس هذا الطراز ببطارية تبلغ سعتها الصافية 85 كيلوواط/ساعة، وتوفر هذه البطارية مدى قيادة ممتازاً يصل إلى 690 كيلومتراً في الشحنة الواحدة.

كما تدعم السيارة بنية كهربائية تعمل بجهد 800 فولت، مما يتيح استخدام شواحن التيار السريع بقدرة 320 كيلوواط، ويسمح لشحن البطارية لمدة 10 دقائق فقط بإضافة مدى سير يصل إلى 290 كيلومتراً.

مرسيدس C 300 4Matic Electric

تصميم مرسيدس C 300 4Matic Electric

ترتكز السيارة على جنوط رياضية متعددة الاضلاع، مع شبكة أمامية تدل على الهوية الكهربائية التي تعتمد عليها مرسيدس C 300 4Matic Electric، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة الشكل ذات تكوين يدل على نجمة مرسيدس الثلاثية، إلى جانب المقابض المخفية، والمرايات ذات الإشارات الضوئية.

أسعار السيارة في السوق الألمانية

يبدأ سعر مرسيدس C 300 4Matic Electric في ألمانيا من 62,951 يورو، وهو ما يعادل تقريباً 73,000 دولار أمريكي.