مواصفات تويوتا يارس كروس 2026 الجديدة

تواصل تويوتا يارس كروس 2026 حضورها ضمن أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تقدمها العلامة اليابانية في الأسواق العالمية، مع اعتمادها على منظومة دفع هجينة تجمع بين محرك البنزين والمحرك الكهربائي.

منظومة هجينة بمحرك ثلاثي الأسطوانات

تعتمد يارس كروس الجديدة على محرك بنزين سعة 1.5 لتر مكون من 3 أسطوانات، ويعمل ضمن منظومة هجينةHEV ، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع أمامي.

تويوتا يارس كروس 2026

وتتوفر السيارة بمستويين من القوة الإجمالية، إذ تبلغ القوة في إحدى النسخ 116 حصانًا، بينما ترتفع إلى 130 حصانًا في النسخة الأخرى، مع تسجيل عزم دوران إجمالي يبلغ 120 نيوتن متر.

تويوتا يارس كروس 2026

تسارع تويوتا يارس كروس 2026

تظهر الفروقات بين نسختي المحرك بصورة واضحة عند النظر إلى أرقام التسارع، حيث تحتاج النسخة التي تبلغ قوتها 116 حصانًا إلى 11.2 ثانية للانطلاق من السكون إلى 100 كم في الساعة، أما النسخة الأقوى بقوة 130 حصانًا فتسجل زمنًا يبلغ 10.7 ثانية للوصول إلى السرعة نفسها.

تويوتا يارس كروس 2026

استهلاك الوقود وقدرات السحب

تقدم يارس كروس 2026 معدل لاستهلاك الوقود يبلغ 22.7 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 36 لترًا، لا تقتصر مواصفات السيارة على الأداء واستهلاك الوقود، إذ تبلغ قدرتها على سحب الأحمال 750 كجم.

أبعاد تويوتا يارس كروس 2026

تبلغ يارس كروس 2026 طولًا يصل إلى 4,172 ملم، بينما يبلغ عرضها 1,765 ملم وارتفاعها 1,595 ملم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,560 ملم، في حين يصل وزن السيارة من دون ركاب إلى 1,215 كجم.