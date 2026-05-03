أسعار ومواصفات تويوتا كورولا جي ار 2026 في الامارات

تقدم تويوتا اليابانية العريقة، مجموعة كبيرة من طرازاتها في السوق الإماراتي للسيارات، والتي تتنوع بحسب التجهيزات والتصميمات الخارجية، بين السيدان والرياضية، إلى جانب فئة الهاتشباك، ومنها النسخة كورولا جي ار 2026.

أبعاد تويوتا كورولا جي ار 2026

تعتمد السيارة تويوتا كورولا جي ار 2026 على تصميم هاتشباك مدمج، إذ يبلغ طولها 4,408 ملم، مع عرض يصل إلى 1,851 ملم وارتفاع يبلغ 1,479 ملم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,640 ملم، ويبلغ الخلوص الأرضي 120 ملم، فيما تأتي بسعة خزان وقود تبلغ 50 لترًا، إلى جانب عجلات رياضية بقياس 18 بوصة، ومصابيح LED أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية، ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا.

تويوتا كورولا جي ار 2026

محرك تويوتا كورولا جي ار 2026

تعتمد تويوتا كورولا جي ار 2026 على محرك تيربو بسعة 1.6 لتر مكون من ثلاث أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 296 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، وتتوفر السيارة بخيارين لناقل الحركة، الأول يدوي من 6 سرعات، والثاني أوتوماتيكي الأداء، مع نظام دفع كلي للعجلات، ويتراوح معدل استهلاك الوقود بين 11.7 و12.8 كيلومتر لكل لتر.

تويوتا كورولا جي ار 2026

تجهيزات تويوتا كورولا جي ار 2026

تقدم السيارة تويوتا كورولا جي ار 2026 بشاشة ترفيه بقياس 8 بوصات تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويشمل النظام الصوتي 8 سماعات، مع عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، وتضم لوحة العدادات شاشة رقمية بقياس 12.3 بوصة.

تويوتا كورولا جي ار 2026

زودت تويوتا كورولا جي ار 2026 بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني، كما تتوفر تقنيات مثل مثبت السرعة المتكيف، ونظام التحذير قبل التصادم، ومراقبة النقطة العمياء، ونظام تتبع المسار، وتضم السيارة كذلك كاميرا خلفية، مراقبة ضغط الإطارات.

تويوتا كورولا جي ار 2026

أسعار تويوتا GR كورولا 2026 في الإمارات

تُطرح السيارة في السوق الإماراتية بفئتين، حيث يبدأ سعر النسخة المزودة بناقل حركة يدوي من 182,900 درهم، بينما تصل النسخة الأوتوماتيكية إلى 184,900 درهم.