قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف كان الرسول يصلي صلاة العشاء؟.. بـ 18 خطوة تفوز بثوابها كاملا
رحل إلى ابنته حبيبته.. أنوشكا: هاني شاكر كان إنسانًا في منتهى الرقي والهدوء
أخر موعد للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم
نقيب الأطباء: نظام الطيبات خطر على صحة الإنسان
حمزة العيلي يكشف صعوبات دوره في حكاية نرجس
أسامة كمال: الطاقة الشمسية لم تعد خيارًا.. وتنويع المصادر ضرورة لحماية الاقتصاد
بعد جدل نظام الطيبات.. متحدث الصحة يكشف أسباب سحب ترخيص مزاولة المهنة
تفاصيل أزمة رونالدو في السعودية .. ماذا حدث؟
ريال بيتيس يحقق فوزا كبيرا علي ريال أوفييدو بثلاثي نظيفة في الليجا
أستاذ التفسير بالأزهر: البرق آية كونية من آيات الله لا يملك البشر التحكم فيها
حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا جي ار 2026 في الامارات

تويوتا كورولا جي ار 2026
تويوتا كورولا جي ار 2026
صبري طلبه

تقدم تويوتا اليابانية العريقة، مجموعة كبيرة من طرازاتها في السوق الإماراتي للسيارات، والتي تتنوع بحسب التجهيزات والتصميمات الخارجية، بين السيدان والرياضية، إلى جانب فئة الهاتشباك، ومنها النسخة كورولا جي ار 2026.

أبعاد تويوتا كورولا جي ار 2026 

تعتمد السيارة تويوتا كورولا جي ار 2026 على تصميم هاتشباك مدمج، إذ يبلغ طولها 4,408 ملم، مع عرض يصل إلى 1,851 ملم وارتفاع يبلغ 1,479 ملم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,640 ملم، ويبلغ الخلوص الأرضي 120 ملم، فيما تأتي بسعة خزان وقود تبلغ 50 لترًا، إلى جانب عجلات رياضية بقياس 18 بوصة، ومصابيح LED أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية، ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا.

 تويوتا كورولا جي ار 2026

محرك تويوتا كورولا جي ار 2026 

تعتمد تويوتا كورولا جي ار 2026 على محرك تيربو بسعة 1.6 لتر مكون من ثلاث أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 296 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، وتتوفر السيارة بخيارين لناقل الحركة، الأول يدوي من 6 سرعات، والثاني أوتوماتيكي الأداء، مع نظام دفع كلي للعجلات، ويتراوح معدل استهلاك الوقود بين 11.7 و12.8 كيلومتر لكل لتر.

 تويوتا كورولا جي ار 2026

تجهيزات تويوتا كورولا جي ار 2026

تقدم السيارة تويوتا كورولا جي ار 2026 بشاشة ترفيه بقياس 8 بوصات تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويشمل النظام الصوتي 8 سماعات، مع عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، وتضم لوحة العدادات شاشة رقمية بقياس 12.3 بوصة.

 تويوتا كورولا جي ار 2026

زودت تويوتا كورولا جي ار 2026 بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني، كما تتوفر تقنيات مثل مثبت السرعة المتكيف، ونظام التحذير قبل التصادم، ومراقبة النقطة العمياء، ونظام تتبع المسار، وتضم السيارة كذلك كاميرا خلفية، مراقبة ضغط الإطارات.

 تويوتا كورولا جي ار 2026

أسعار تويوتا GR كورولا 2026 في الإمارات

تُطرح السيارة في السوق الإماراتية بفئتين، حيث يبدأ سعر النسخة المزودة بناقل حركة يدوي من 182,900 درهم، بينما تصل النسخة الأوتوماتيكية إلى 184,900 درهم. 

تويوتا كورولا جي ار تويوتا كورولا جي ار تويوتا كورولا جي ار 2026 مواصفات تويوتا كورولا جي ار 2026 سعر تويوتا كورولا جي ار 2026 سعر تويوتا كورولا جي ار 2026 في الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

ترشيحاتنا

اغاني كأس العالم

إطلاق 3 أغنيات من ألبوم كأس العالم 2026 ومشاركة عربية مميزة في إيكو

زيدان

زين الدين زيدان يرفض العودة لقيادة ريال مدريد | اعرف السبب

برشلونة

تقارير تؤكد اقتراب حمزة عبد الكريم من الانتقال لبرشلونة نهائيا

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد