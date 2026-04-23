سعر ومواصفات تويوتا هايلاندر 2026 في السعودية

تواصل تويوتا تقديم طراز هايلاندر 2026 في السوق السعودي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، مع حزمة كبيرة من التجهيزات، تشمل وسائل الحماية، وعناصر الرفاهية والتحكم، إلى جانب التقنيات الفنية.

أبعاد تويوتا هايلاندر 2026

تعتمد هايلاندر على تصميم رياضي بطول 4,950 مم، مع عرض يصل إلى 1,930 مم وارتفاع يبلغ 1,730 مم، وتوفر قاعدة عجلات بطول 2,850 مم، ويصل وزن السيارة إلى 1,930 كجم، فيما تعتمد على جنوط بقياس 18 بوصة.

تويوتا هايلاندر 2026 والأداء الفني

تأتي السيارة تويوتا هايلاندر 2026 مزودة بنظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر ومحرك كهربائي، لتبلغ القوة الإجمالية نحو 240 حصانًا، ويرتبط هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوع E-CVT.

تويوتا هايلاندر 2026 وتجهيزات الحماية

تقدم هايلاندر مجموعة من تجهيزات السلامة، حيث تشمل وسائد هوائية متعددة موزعة في الأمام والجوانب وستائرية، إلى جانب وسائد للركبتين لكل من السائق والراكب الأمامي، فضلًا عن مساعد القيادة على الطرق السريعة، وتشمل التجهيزات أيضًا حساسات ركن خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية.

كما تتوفر أنظمة أساسية مثل المكابح المانعة للانغلاق ونظام الثبات الإلكتروني، وتدعم السيارة تقنيات متقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، إضافة إلى خاصية التنبيه عند الخروج عن المسار مع المساعدة على البقاء داخله.

مقصورة تويوتا هايلاندر 2026

تركز المقصورة على توفير احتياجات المستخدم، حيث تأتي بشاشة معلومات، وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي، ويضم النظام الصوتي 6 سماعات، بينما يوفر نظام التكييف الأوتوماتيكي تحكمًا رباعي المناطق، كما تتوفر مقاعد كهربائية، وإضاءة داخلية، ونظام تشغيل وإيقاف المحرك، إلى جانب نوافذ كهربائية تعزز من سهولة الاستخدام.

سعر تويوتا هايلاندر 2026 في السعودية

تتوفر تويوتا هايلاندر 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 151,455 ريال سعودي.