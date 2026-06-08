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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟.. خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية
كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية
أسماء عبد الحفيظ

يُعد الانتقاد المستمر من أكثر المشكلات التي قد تؤثر على استقرار الحياة الزوجية، خاصة عندما يتحول إلى أسلوب دائم في التعامل، فمع تكرار الملاحظات السلبية، قد تشعر الزوجة بالإحباط أو فقدان التقدير، ما ينعكس على جودة العلاقة بين الطرفين.

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ 

وتؤكد خبيرة العلاقات الأسرية هبه شمندي، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد لا يعتمد على المواجهة الحادة أو الصمت الكامل، بل يحتاج إلى قدر من الحكمة والتوازن للحفاظ على الاحترام المتبادل وتقليل التوتر داخل المنزل.

فرّقي بين النقد البنّاء والانتقاد المستمر

في البداية، من المهم التمييز بين الملاحظات الطبيعية التي تهدف إلى تحسين بعض الأمور، وبين الانتقاد المتكرر الذي يركز على الأخطاء والعيوب بشكل دائم.

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية

فالنقد البنّاء يكون محددًا ويهدف إلى الحل، بينما الانتقاد المستمر يجعل الطرف الآخر يشعر بأنه غير مقدر مهما بذل من جهد.

لا تأخذي كل كلمة على محمل شخصي

في بعض الأحيان يكون الشخص كثير الانتقاد تحت ضغوط نفسية أو مهنية تجعله أكثر ميلًا للتركيز على الجوانب السلبية. لذلك قد لا يكون كل انتقاد موجهًا لشخصك بقدر ما يعكس حالته المزاجية أو طريقة تفكيره.

وهذا لا يعني قبول السلوك المؤذي، لكنه يساعد على التعامل معه بهدوء أكبر.

اختاري الوقت المناسب للحوار

إذا كان الانتقاد يتكرر بشكل يزعجك، فمن الأفضل التحدث عن الأمر في وقت هادئ بعيدًا عن لحظات الغضب أو الخلاف.

يمكنك التعبير عن مشاعرك بعبارات مثل:
"أشعر بالحزن عندما تركز على أخطائي فقط."
أو
"أحتاج إلى سماع التقدير كما أسمع الملاحظات."

هذا الأسلوب يقلل من احتمالات تحول الحوار إلى مشاجرة.

ضعي حدودًا باحترام

من حق كل شخص أن يُعامل باحترام داخل العلاقة الزوجية. لذلك إذا تحول الانتقاد إلى إهانة أو سخرية، فمن المهم توضيح أن هذا الأسلوب غير مقبول دون الدخول في صدام أو ردود جارحة.

ركزي على الحلول لا الدفاع المستمر

عندما يكون الانتقاد متعلقًا بمشكلة حقيقية، فإن التركيز على إيجاد حل قد يكون أكثر فاعلية من الدخول في نقاش طويل لإثبات من المخطئ.

فالهدف هو تحسين العلاقة وليس كسب الجدال.

عززي ثقتك بنفسك

الانتقاد المتكرر قد يؤثر على تقدير الشخص لذاته بمرور الوقت، لذلك من المهم عدم ربط قيمتك الشخصية بآراء الآخرين فقط.

الاهتمام بنفسك، وتطوير مهاراتك، والاحتفاظ بعلاقات اجتماعية صحية، كلها أمور تساعد على الحفاظ على الثقة بالنفس.

قدّري الإيجابيات عندما تظهر

إذا لاحظت أي تغيير إيجابي أو كلمات تقدير من الزوج، فإن إظهار الامتنان لذلك قد يشجعه على تكرار هذا السلوك بشكل أكبر.

فالتركيز على السلوك الإيجابي أحيانًا يكون أكثر تأثيرًا من التركيز المستمر على السلوك السلبي.

متى يصبح الأمر مقلقًا؟

إذا تحول الانتقاد إلى إهانة مستمرة أو تقليل من الشأن أو إساءة نفسية متكررة تؤثر على صحتك النفسية وثقتك بنفسك، فقد يكون من المفيد طلب المساعدة من مختص في الإرشاد الأسري أو العلاقات الزوجية.

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كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟.. خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية
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