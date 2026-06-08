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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل الغيرة دليل حب؟ خبراء يجيبون

هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟
أسماء عبد الحفيظ

تُعد الغيرة من أكثر المشاعر تعقيدًا في العلاقات العاطفية، فبينما يراها البعض دليلاً واضحًا على الحب والاهتمام، يعتبرها آخرون سببًا رئيسيًا للخلافات والمشكلات الزوجية. 

هل الغيرة دليل حب؟

أكد الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية، والعلاقات الإنسانية أن الإجابة ليست بسيطة، فالغيرة قد تكون أحيانًا علامة على الحب، لكنها ليست دائمًا كذلك.

الغيرة الطبيعية.. وجه من وجوه الاهتمام

يشير المختصون إلى أن الشعور بقدر معتدل من الغيرة يعد أمرًا طبيعيًا في العلاقات الإنسانية، فعندما يخشى الشخص فقدان شريك حياته أو يشعر بالانزعاج من اهتمام الآخرين به، فقد يكون ذلك انعكاسًا لمشاعر الحب والتعلق.

هل الغيرة دليل حب؟ 

وتظهر الغيرة الطبيعية عادة في صورة اهتمام ورغبة في الحفاظ على العلاقة دون فرض قيود أو ممارسة ضغوط على الطرف الآخر. كما أنها لا تؤدي إلى فقدان الثقة أو إثارة المشكلات بشكل مستمر.

متى تكون الغيرة علامة حب؟

يرى الخبراء أن الغيرة يمكن أن تعكس الحب عندما ترتبط بعدة عوامل، منها:

  • وجود ثقة متبادلة بين الطرفين.
  • التعبير عن المشاعر بطريقة هادئة ومحترمة.
  • الحرص على استمرار العلاقة واستقرارها.
  • عدم تحول الغيرة إلى مراقبة أو تحكم.

في هذه الحالة تكون الغيرة مجرد شعور إنساني طبيعي ناتج عن أهمية الشريك في حياة الطرف الآخر.

عندما تتحول الغيرة إلى مشكلة

يحذر خبراء العلاقات من الخلط بين الحب والغيرة المرضية. فبعض الأشخاص يعتقدون أن شدة الغيرة تعني شدة الحب، بينما قد تكون في الواقع مؤشرًا على انعدام الثقة أو الخوف المبالغ فيه أو حتى الرغبة في السيطرة.

ومن أبرز علامات الغيرة غير الصحية:

  • التفتيش المستمر في الهاتف والحسابات الشخصية.
  • الشك الدائم دون أسباب واضحة.
  • منع الشريك من التواصل مع الآخرين.
  • كثرة الاتهامات والمشاجرات.

محاولة التحكم في الملابس أو التحركات أو العلاقات الاجتماعية.

في هذه الحالات لا تكون الغيرة دليلاً على الحب بقدر ما تعكس مشكلات أعمق تحتاج إلى معالجة.

ما الفرق بين الحب والتملك؟

يوضح المتخصصون أن الحب الحقيقي يقوم على الاحترام والثقة والحرية، بينما يقوم التملك على الرغبة في السيطرة والتحكم.

فالشخص المحب يسعى إلى دعم شريكه واحترام خصوصيته، أما الشخص المتملك فقد يستخدم الغيرة كوسيلة لفرض نفوذه أو الحد من استقلالية الطرف الآخر.

لذلك فإن العبارات من نوع "أنا أغار عليك لأنني أحبك" لا تكون دائمًا مبررًا مقبولًا لبعض التصرفات المؤذية أو المتحكمة.

أسباب الغيرة الزائدة

هناك عوامل عديدة قد تؤدي إلى زيادة الشعور بالغيرة، من بينها:

  • ضعف الثقة بالنفس.
  • تجارب عاطفية سابقة مؤلمة.
  • الخوف من الهجر أو الخيانة.
  • الشعور بعدم الأمان العاطفي.
  • المقارنات المستمرة بالآخرين.

ولهذا يؤكد أخصائي الصحة النفسية على أن التعامل مع جذور المشكلة أكثر فاعلية من التركيز على مظاهر الغيرة فقط.

كيف يمكن التعامل مع الغيرة بطريقة صحية؟

ينصح المختصون بعدة خطوات للحفاظ على التوازن في العلاقة، منها:

  • التحدث بصراحة عن المشاعر والمخاوف.
  • تعزيز الثقة المتبادلة.
  • تجنب المراقبة والتجسس.
  • احترام الحدود الشخصية لكل طرف.
  • العمل على تحسين الثقة بالنفس.

كما أن طلب المساعدة من متخصص في العلاقات أو الصحة النفسية قد يكون مفيدًا إذا أصبحت الغيرة سببًا دائمًا للخلافات.

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هل الغيرة دليل حب؟
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