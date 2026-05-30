ليه ناس بتتعب أكتر من غيرها في العيد .. اكتشف السر

يعاني عدد كبير من الأشخاص عسر الهضم ومشاكل المعدة بعد أكلات عيد الأضحى الدسمة ولكن تزداد الاعراض حدة بين بعض الأشخاص.. فما السبب؟

ووفقا لموقع كيلافند كلينك تزداد احتمالية إصابتك بعسر الهضم إذا كنت تعاني حالات معينة أو عوامل نمط حياة تؤثر على جهازك الهضمي أو تزيد من إنتاج الحمض:

وهؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بعسر الهضم :

المصابين باضطرابات الأكل

من يعانون من عدم تحمل الطعام

مرضى حصى المرارة

أصحاب خزل المعدة

المصابين بفتق الحجاب الحاجز

مرضى جرثومة المعدة (H. pylori)

مرضى متلازمة القولون المتهيّج

مرضى سرطان المعدة

المصابين بفرط الحساسية الحشوية

من يعانون الإجهاد المزمن

المقبلين على تدخين السلبي والإيجابي

من يقومون بالاستخدام المتكرر للكحول

من يستخدموا مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين بشكل غير منتظم.

من يتبعون نمط غذائي غني بالأطعمة المقلية أو الحارة أو الحمضية أو الدهنية.

مدمنى القهوة والمشروبات الغازية والشوكولاتة.