نزل 5 جنيهات.. عيار 21 يسجل 6770 جنيهًا في تعاملات اليوم

تراجع سعر عيار 21 الأكبر انتشارا مع انتهاء رابع أيام عيد الأضحي المبارك والمحدد السبت 30-5-2026.

سعر عيار 21 يتراجع

وهوي سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا مقدار 5 جنيهات في محلات الصاغة قبل انتهاء تعاملات اليوم.

آخر تحديث لعيار 21

وسجل آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشاراً نحو 6770 جنيها للشراء و 6720 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وشهد سعر جرام الذهب حالة من التذبذب في الساعات الأخيرة على انتهاء تعاملات مساء اليوم، ليتراوح بين الزيادة الطفيفة والتراجع الأقل داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الجرام

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6770 جنيهاً.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7737 جنيها للشراء و7680 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7092 جنيها للشراء و 7040 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 6770 جنيها للشراء و 6720 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5802 جنيه للشراء و 5760 جنيها للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 54.16 ألف جنيه للشراء و 53.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب 4541 دولارا للشراء و 4539 دولارا للبيع.