الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ثابت عند 479 ريال سعودي.. تفاصيل الذهب في السعودية رابع أيام العيد

سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في السعودية في تعاملات مساء اليوم السبت 30-5-2026؛ رابع يوم العيد في محلات الصاغة.

 

سعر الذهب في السعودية

وصل سعر الذهب في السعودية لدرجات مستقرة بعد انتهاء احتفالات عيد الأضحي المبارك وموسم الحج .

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 479 ريالا سعوديا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 547.75 ريال سعودي.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 502 ريال سعودي.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 479.25 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشار 410.75 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب 3833 ريالا سعوديا.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب 17.034 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار 4542 دولارا .

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم الذهب في السعودية اخبار السعودية سعر الجنيه الذهب مال واعمال

