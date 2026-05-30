سحر عتمان تتقدم بمقترح برلماني بتصدير الكلاب بدلا من قتلها | خاص

قالت النائبة سحر عتمان ، أنها ستتقدم باقتراح برغبة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة والصحة و الداخلية و الاستثمار بشأن البدائل المتاحة عن قتل الكلاب من خلال تصديرها إلى الخارج.

وأشارت عتمان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه عندما يكون لدينا منتج حيوي أيا كان وهناك زيادة ووفرة فيه فبدلا من محاربته من خلال إعدام الكلاب عن طريق وزارة الزراعة أو الصحة للتخلص منها وفصل الذكور عن الأناث ، مما يكلفنا تكلفة كبيرة ، فمن الممكن أن نحصر عدد هذه الكلاب للاستفادة منها من خلال استثمارها ، بحيث نستتمر ما كل نملكه عن طريق تصديرها للدول التي تحتاج إليها.

وأكدت عضو مجلس النواب أننا من الممكن أن نصدر أعداد من هذه الكلاب إلى الصين ، بدلا من إعدامهم ، مما سيدر علينا أموال طائلة تقدر بالملايين من خلال تصديرهم إلى الخارج.

وأوضحت أننا لابد أن نحدد حينما نحصر أعداد الكلاب لتصديرهم إلى الخارج ماهي قيمة بيعهم إلى الخارج وتكلفة نقلهم إلى الخارج ستكون على من.

وقالت أنه هناك عدد من البدائل الآخرى المقترحة بالنسبة لها وهي أنه من الممكن تجميع أعداد من هذه الكلام في أكثر من مكان من خلال حديقة حيوان ، بمساحات واسعة يتم فصل الذكور عن الإناث ، ويتم إجراء الكشف البيطري عليهم ثم ستم استثمارهم من خلال تصديرهم إلى الخارج.