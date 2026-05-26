محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء "شلاتر" إيواء الكلاب الضالة بمدينة الخارجة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم ، الموقع المخصص لإنشاء "شلاتر" إيواء الكلاب الضالة بمدينة الخارجة، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الكلاب الضالة، لوضع منظومة التعامل الحضاري والآمن مع الحيوانات الضالة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وتطبيق أساليب الرعاية البيطرية المعتمدة.

ووجهت المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تعلية السور واستكمال التجهيزات الإنشائية والفنية بالموقع المحدد على مساحة 300 متر مسطح بطاقة استيعابية تصل إلى 150 كلبًا، مع قيام مديرية الطب البيطري بعرض الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لبدء التشغيل الفعلي للشلتر، و تخصيص مواقع مماثلة بباقي مراكز المحافظة، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتطبيق حلول علمية وحضارية للتعامل مع الحيوانات الضالة وتوفير بيئة إيواء آمنة وفق الاشتراطات الصحية والبيئية المتكاملة.

كما شددت على تكليف أحد المختصين بالإشراف المباشر على إدارة الموقع، وإعداد منظومة تشغيل متكاملة تشمل آليات الإيواء والمتابعة الدورية، إلى جانب وضع آلية تنفيذية لبدء أعمال التحصين بالتنسيق بين المراكز والمديرية.