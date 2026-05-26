جدول مواعيد قطارات السكة الحديد خط القاهرة - الإسكندرية خلال إجازة العيد

حددت هيئة السكة الحديد مواعيد ثابتة للقطارات بمختلف أنواعها (تالجو، VIP، إسباني مطور، فرنساوى، ثالثة مكيفة، وتحيا مصر) لخدمة المسافرين على خط القاهرة الإسكندرية، مع الالتزام التام بمواعيد القيام والوصول لضمان راحة الجمهور.


قطارات تالجو والـ VIP والفرنسي:

قطار 2025 (تالجو): قيام 08:00 صباحاً – وصول 10:30 صباحاً.
قطار 905 (فرنساوى مطور): قيام 09:00 صباحاً – وصول 11:30 صباحاً (مباشر).


قطار 917 (VIP): قيام 15:00 عصراً – وصول 17:30 مساءً (مباشر).
قطار 2023 (تالجو): قيام 14:00 ظهراً – وصول 16:30 عصراً.
قطار 2027 (تالجو): قيام 19:00 مساءً – وصول 21:30 مساءً.
قطار 921 (VIP): قيام 18:00 مساءً – وصول 20:35 مساءً.
قطار 925 (VIP): قيام 18:15 مساءً – وصول 21:40 مساءً.
قطار 931 (فرنساوى مطور): قيام 20:15 مساءً – وصول 23:35 مساءً.

قطارات الإسباني المطور والثالثة المكيفة:

قطار 901 (إسباني مطور): قيام 08:10 صباحاً – وصول 11:15 صباحاً.
قطار 1109 (ثالثة مكيفة): قيام 08:35 صباحاً – وصول 12:10 ظهراً.
قطار 913 (إسباني مطور): قيام 12:00 ظهراً – وصول 14:50 عصراً.
قطار 919 (إسباني مطور): قيام 14:25 عصراً – وصول 18:05 مساءً.
قطار 915 (إسباني مطور): قيام 15:10 عصراً – وصول 18:15 مساءً.
قطار 923 (إسباني مطور): قيام 16:00 عصراً – وصول 19:25 مساءً.
قطار 3023 (ثالثة مكيفة): قيام 17:00 عصراً – وصول 19:55 مساءً.
قطار 927 (إسباني مطور): قيام 19:00 مساءً – وصول 21:30 مساءً.
قطار 1130 (ثالثة مكيفة): قيام 19:30 مساءً – وصول 22:30 مساءً.

قطارات تحيا مصر والتهوية الديناميكية:

قطار 1205 (ثالثة مكيفة): قيام 06:45 صباحاً – وصول 10:10 صباحاً.
قطار 1211 (تهوية ديناميكية): قيام 10:10 صباحاً – وصول 13:25 ظهراً.


قطار 1203 (تحيا مصر): قيام 13:25 ظهراً – وصول 17:10 مساءً.
قطار 157 (تهوية ديناميكية): قيام 19:40 مساءً – وصول 22:50 مساءً.


قطارات تالجو والـ VIP والفرنسي (الفاخرة):

قطار 2022 (تالجو): قيام 07:00 صباحاً – وصول 09:35 صباحاً.
قطار 906 (VIP): قيام 07:15 صباحاً – وصول 09:45 صباحاً (مباشر).
قطار 900 (فرنساوى مطور): قيام 08:15 صباحاً – وصول 11:20 صباحاً.


قطار 2024 (تالجو): قيام 14:00 ظهراً – وصول 16:30 عصراً.
قطار 914 (VIP): قيام 13:00 ظهراً – وصول 16:20 عصراً.
قطار 2026 (تالجو): قيام 18:50 مساءً – وصول 21:20 مساءً.
قطار 922 (فرنساوى مطور): قيام 15:30 عصراً – وصول 18:30 مساءً.
قطار 934 (VIP): قيام 22:15 مساءً – وصول 01:15 صباحاً.

قطارات الإسباني المطور والثالثة المكيفة:

قطار 584 (ثالثة مكيفة): قيام 05:15 صباحاً – وصول 08:30 صباحاً.
قطار 3008 (ثالثة مكيفة): قيام 05:45 صباحاً – وصول 08:30 صباحاً.
قطار 904 (إسباني مطور): قيام 08:00 صباحاً – وصول 10:30 صباحاً.
قطار 3024 (ثالثة مكيفة): قيام 09:15 صباحاً – وصول 12:10 ظهراً.
قطار 912 (إسباني مطور): قيام 11:00 صباحاً – وصول 13:55 ظهراً.
قطار 916 (إسباني مطور): قيام 14:00 ظهراً – وصول 16:35 عصراً.
قطار 928 (إسباني مطور): قيام 18:00 مساءً – وصول 20:50 مساءً.
قطار 572 (ثالثة مكيفة): قيام 16:10 عصراً – وصول 19:20 مساءً.
قطار 88 (إسباني مطور): قيام 17:50 مساءً – وصول 21:50 مساءً (يمتد لأسوان).

قطارات تحيا مصر والتهوية الديناميكية:

قطار 8 (تهوية ديناميكية): قيام 05:10 صباحاً – وصول 09:15 صباحاً.
قطار 802 (تحيا مصر): قيام 07:45 صباحاً – وصول 11:45 صباحاً.
قطار 1212 (تهوية ديناميكية): قيام 09:25 صباحاً – وصول 12:45 ظهراً.
قطار 894 (تحيا مصر): قيام 17:00 مساءً – وصول 21:00 مساءً.
قطار 128 (تهوية ديناميكية): قيام 20:45 مساءً – وصول 23:55 مساءً.

