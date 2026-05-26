القيادة المركزية الأمريكية تنفي استئناف "مشروع الحرية" في مضيق هرمز

نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استئناف "مشروع الحرية" المخصص لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز، مؤكدةً أن قواتها لا ترافق حاليًا أي شحن بحري تجاري في المنطقة.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مسئولين عسكريين، أن قوات البحرية الأمريكية قد استأنفت مرافقة السفن التجارية، وهو ما نفته (سنتكوم) في منشور على حسابها الرسمي بمنصة (إكس).

وقالت الصحيفة إن القوات الأمريكية أوقفت ناقلة نفط مملوكة لشركة يونانية كانت تحمل مليوني برميل من النفط الخام متجهة إلى الهند، وذلك قبالة سواحل عمان.