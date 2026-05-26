الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: ترامب لا يؤمن إلا بسلام القوة.. ولا يريد من إيران إلا الاستسلام لشروطه

ترامب
ترامب
محمد البدوي

قال السفير مدحت المليجي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن المفاوضات الحالية بين الولايات المتحدة وإيران ليس المقصود بها كسب الوقت إطلاقًا، متابعا: "نتحدث عن دولتين تجردتا تمامًا من كثير من قواعد المجتمع الدولي، وقواعد القانون الدولي، وضوابط الاشتباك المعمول بها حتى اليوم في الحروب بشكل عام".

فرض الرأي والقهر

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، في برنامج "الشرق الأوسط"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه بكل وضوح، الولايات المتحدة تعلن بشكل مباشر، والرئيس دونالد ترامب يعلن أنه لا يؤمن إلا بالسلام الذي يأتي عبر القوة، أي عبر فرض الرأي والقهر، وهو ما تريده الولايات المتحدة.

قدرة إيران على المناورة

وتابع: "هي لا تريد من إيران الاستسلام لشروطها، لكن ما دفع واشنطن إلى التفاوض اليوم هو قدرة إيران على المناورة السياسية وكسب مزيد من الوقت والمكاسب، في ظل أن الولايات المتحدة لم تستطع حتى الآن كسر إرادة إيران".

القادة السياسيين والعسكريين

وواصل: "الفكرة الأساسية كانت أن يتم استهداف الصف الأول من القادة السياسيين والعسكريين والدينيين، ومن ثم تنهار الدولة، ويصبح من الأسهل على الشعب أن يغير النظام، لكن ما حدث هو أن الدولة ما زالت ممسكة بالحكم وبالنظام وبإدارة الأمور، وبالتالي انهار هذا التصور".

الاستمرار في التفاوض

واختتم: "أصبحت الولايات المتحدة مضطرة إلى الاستمرار في التفاوض مع إيران، لأن إيران أثبتت قدرتها على الصمود، وهو ما تفهمه كل من إسرائيل والولايات المتحدة: أن القوة هي المبدأ الأساسي في التعامل السياسي، وهو ما فرض نفسه اليوم بسبب قدرة إيران على ممارسة دورها السياسي".

