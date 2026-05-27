الفداء والتفاني .. وزير الكهرباء يُهنئ العاملين بعيد الأضحى المبارك

عبّر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن امتنانه للعاملين، وقال فى رسالة لهم، يسرني أن أهنئ العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئاتها وشركاتها التابعة بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر قيادةً وشعباً بالخير واليمن والبركات.

وأضاف الوزير بهذه المناسبة يطيب لى الإشادة بجهود العاملين، وتفانيهم فى أداء مهامهم ورسالتهم، ووعيهم بمسئولياتهم وواجباتهم.

وأكد الدكتور عصمت فى رسالته للعاملين، أن الدولة تولي "الكهرباء" اهتمامًا كبيرًا كأساس للتنمية المستدامة، والعاملون لديهم رسالة يؤدونه، وعليهم مسئولية يقومون عليها و"الأضحى" يجسد الفداء والتفاني فى العمل، وهو ما تجلى فى تأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان استقرار التيار وإتاحته لكافة الاستخدامات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجودة التغذية الكهربائية، والكفاءة فى التشغيل، وكذلك الجهود لتعظيم الموارد، وتحسين نتائج الأعمال، ومعدلات الأداء، وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة، موضحا ان رأس المال البشرى فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من اهم مقومات النجاح وتنفيذ المهام فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.