وليد سليمان يُشارك صورًا من الحج رفقة إبراهيم فايق

شارك وليد سليمان، لاعب الأهلي السابق صورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر وليد سليمان أثناء أداء مناسك الحج، رفقة الإعلامي إبراهيم فايق.

وكان قد شارك وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق، منشور برفقة زوجته خلال تأدية مناسك الحج ووداعه المسجد النبوي الشريف، حاملاً مشاعر الشوق للعودة والرغبة الصادقة في زيارة بيت الله الحرام.

قال وليد سليمان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «السلام عليك يا رسول اللّٰه، استودعتك اللّٰه، وأسترعيك، وأقرأ عليك السلام. آمنت باللّه وما جئت به ودللت عليه. اللهمّ لا تجعله آخر العهد منّي لزيارة حرمك وقبر نبيّك، ويسّر لي طريقي إلى الحج، واجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفورًا».