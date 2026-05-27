بوتشيتينو يُعلن قائمة أمريكا لـ كأس العالم 2026 بقيادة بوليسيتش وديست

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، القائمة الرسمية للفريق استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ويخوض المنتخب الأمريكي البطولة وسط طموحات كبيرة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، خاصة أن النسخة الحالية تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا في تاريخ كأس العالم.

مجموعة أمريكا في كأس العالم

وأوقعت قرعة المونديال منتخب الولايات المتحدة في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات أستراليا وباراجواي وتركيا، في مجموعة تبدو متوازنة نسبيًا لأصحاب الأرض.

وشهدت قائمة المنتخب الأمريكي وجود أبرز نجوم الفريق، وعلى رأسهم كريستيان بوليسيتش، وتيموثي وياه، وسيرجينيو ديست، بالإضافة إلى عودة بعض العناصر الأساسية التي يعول عليها بوتشيتينو خلال البطولة.

قائمة أمريكا الرسمية للمونديال

حراسة المرمى: كريس برادي، مات فريز، مات تيرنر.

خط الدفاع: ماكس أرفستن، سيرجينيو ديست، أليكس فريمان، مارك ماكنزي، تيم ريام، كريس ريتشاردز، أنتوني روبنسون، مايلز روبنسون، جو سكالي، أوستون تراستي.

خط الوسط: تايلر آدامز، سيباستيان بيرهالتر، ويستون ماكيني، جيو رينا، كريستيان رولدان، مالك تيلمان.

خط الهجوم: بريندن آرونسون، فولارين بالوجون، ريكاردو بيبي، كريستيان بوليسيتش، تيموثي وياه، حاجي رايت، أليخاندرو زينديخاس.

ويأمل بوتشيتينو في قيادة المنتخب الأمريكي لتحقيق مشاركة تاريخية على أرضه، خاصة مع امتلاك الفريق مجموعة من اللاعبين الشباب المحترفين في أكبر الدوريات الأوروبية، إلى جانب الدعم الجماهيري المنتظر خلال البطولة.