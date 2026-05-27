قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جربي تحبسيني.. زوجة تستغيث من زوجها بعد تعرّضها للضرب والإهانة عبر مواقع التواصل
560 جنيهًا .. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب أول أيام عيد الأضحى بمصر
كيف تحمي القوانين المصرية المواطنين من السلع الفاسدة في موسم العيد؟
حكم أداء النساء صلاة عيد الأضحى بجوار الرجال.. هل تصح بسبب الزحام؟
تحدٍ كبير ومليء بالمشاعر.. ميران عبد الوارث تكشف كواليس أول بطولة سينمائية في «إذما»
بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة
مجلس الأمن يُدين الهجوم على محيط محطة براكة النووية في الإمارات
بوتشيتينو يُعلن قائمة أمريكا لـ كأس العالم 2026 بقيادة بوليسيتش وديست
تحرّك مُفاجئ .. وزير خارجية سنغافورة في زيارة نادرة إلى كوريا الشمالية
منتخب مصر يتسلّم الزي الرسمي قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026
ظهور محمد رمضان وعائلته داخل «كرافان» خلال أداء مناسك الحج يُثير الجدل
«أديت مهمتي بنجاح».. أول تعليق من البرتغالي «جيسوس» بعد الرحيل عن النصر السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

560 جنيهًا .. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب أول أيام عيد الأضحى بمصر

جنيهات ذهب
جنيهات ذهب
آية الجارحي

تراجع سعر الجنيه الذهب من 54.880 جنيه مستهل تعاملات أمس إلى  54.320 جنيه، مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 27-5-2026 أول أيام عيد الأضحى، بتراجع بلع 560 جنيهًا.

وسجّلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا، عقب توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية جديدة ضد أهداف في إيران.

 

 وتراجع سعر الذهب عالميًا من مستوى 4571 دولارًا إلى 4487  دولارًا للأوقية.

وتراجع سعر الذهب بمتوسط 70 جنيهًا تقريبًا وذلك في عيار 21 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7760 جنيهًا للشراء .

 أسعار سبائك الذهب 

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

سعر سبيكة الذهب 1 جرام سجلت  7840 جنيهًا بعد إضافة الدمغة والمصنعية 

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 19600 جنيه

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات 

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات وصل إلى 39200 جنيه

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات 

 

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجلت 78400 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا 

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا 156800 جنيها.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 27-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4487 دولارات للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5820  جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6790 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7760 جنيهاً للشراء 

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 54.320 جنيه.


 

الذهب الدولار سعر الذهب الان سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

مصطفي محمد

مصطفي محمد يشارك جمهوره صورا من الجيم

الزمالك

هل ينقذ مالاجا الإسباني الزمالك من أزمة الرخصة الأفريقية؟

دعاء اخر ساعة من يوم عرفة

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة اغتنمها قبل المغرب

ترشيحاتنا

محمد إمام

محمد إمام يُهنئ جمهوره ومتابعيه على الفيس بوك بمناسبة عيد الأضحى

اسعاد يونس

إسعاد يونس تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك

أم كلثوم

قصة صناعة أغنية يا ليلة العيد لأم كلثوم وما علاقة البائع المتجول

بالصور

في عيد الأضحى | احذر الجمع بين اللحوم والفتة والحلويات .. نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي

طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى

نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى؟

نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد