560 جنيهًا .. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب أول أيام عيد الأضحى بمصر

تراجع سعر الجنيه الذهب من 54.880 جنيه مستهل تعاملات أمس إلى 54.320 جنيه، مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 27-5-2026 أول أيام عيد الأضحى، بتراجع بلع 560 جنيهًا.

وسجّلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا، عقب توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية جديدة ضد أهداف في إيران.

وتراجع سعر الذهب عالميًا من مستوى 4571 دولارًا إلى 4487 دولارًا للأوقية.

وتراجع سعر الذهب بمتوسط 70 جنيهًا تقريبًا وذلك في عيار 21

سعر الذهب عيار 24

أسعار سبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

سعر سبيكة الذهب 1 جرام سجلت 7840 جنيهًا بعد إضافة الدمغة والمصنعية

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 19600 جنيه

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات وصل إلى 39200 جنيه

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجلت 78400 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا 156800 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4487 دولارات للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5820 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6790 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 54.320 جنيه.



